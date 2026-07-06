Ministro Quiroz confirma baja de los combustibles para esta semana

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó este lunes que los combustibles bajarán este jueves. También anunció que la economía crecerá en junio, luego de cinco meses consecutivos del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) negativos.



“Conforme a nuestras estimaciones, debiésemos tener esta semana una reducción en el precio de los combustibles. Estimamos que debiese ser aproximadamente del orden de $100 por litro en las gasolinas y de $150 por litro en el diésel”, señaló Quiroz en La Moneda.



“Con ello, la baja acumulada en gasolinas estaría ascendiendo a $200 por litro desde las primeras subidas. Y en el caso del diésel estaría alcanzando las cifras del orden de $270 por litro”, añadió.



Sobre los motivos para que la baja de las bencinas sea menor, explicó que “para hacer gasolina, el petróleo necesita ser refinado. Y las refinadoras del mundo están aún muy afectadas. Y por lo tanto, la diferencia entre petróleo y gasolina ha subido”..



En cuanto al desempeño de la economía, aseguró que “vemos cifras que se van recuperando en términos de recaudación de IVA y nos permite adelantar que junio muy probablemente fue un mes con actividad económica creciendo. Y así esperamos que siga ocurriendo en los meses venideros”.



Finalmente, acerca de la Megarreforma, indicó que “seguimos en conversaciones con distintos grupos de la oposición y pensamos que vamos bien encaminados. Con algún tipo de apoyo, probablemente, a tener este proyecto ya en vías de aprobación muy prontamente”.



“Esperamos que sea la semana que viene, y eso es una buena noticia para el país en términos de competitividad tributaria, su competitividad en términos de permisos y las recuperaciones económicas que vienen a futuro”, concluyó.