Antonia Santa María confesó cómo es la relación entre los actores fuera de cámaras e hizo punzante confesión del gremio

Pamela Díaz conversó con Antonia Santa María en un nuevo capítulo de “Sin editar”, donde la actriz habló sobre sus amistades en el mundo de la actuación y cómo es la relación que mantiene con sus colegas.

Durante la entrevista emitida por Once Stream, “La Fiera” le preguntó con qué actores se llevaba mejor y si tenía amigas cercanas dentro del gremio. La intérprete respondió afirmativamente y comenzó a enumerar a las personas más importantes de su círculo.

“Voy a partir, porque no puede ser la primera, la Elisa Zulueta”, señaló la actriz. Ante ello, Pamela Díaz reaccionó: “Me sale en todos lados”, en alusión a la popularidad de la intérprete. “Es que está súper de moda”, respondió Antonia Santa María.

Luego, la actriz sumó otros nombres a su lista de amistades, entre ellas María José Illanes, Mariana Derderian, Fernanda Urrejola e Ignacia Baeza. También mencionó a Natalia Grez y Paulina Eguiluz, a quienes describió como menos conocidas por el público.

La conversación sobre los actores

Más adelante, Pamela Díaz quiso profundizar en la dinámica entre los actores cuando se reúnen.

Díaz: ¿Y se juntan?

Santa María: Sí, mucho.

Díaz: ¿Y qué hablan las actrices? ¿Son de pelar a las otras actrices? ¿O son de pelar su trabajo si les gusta o no?

Santa María: Sí.

Díaz: Obviamente decir cosas buenas y malas…

Santa María: Depende. Yo encuentro que entre actores igual es harto “pelando al coleguita”.

Díaz: Se pelan ene.

Santa María: Es inevitable. Pero no como “si te cae mal”, sino que en general es partir del trabajo, lo viste en tal obra y uno que otra cahuín que uno siempre escucha.

La actriz aclaró que, en su grupo de amigas, el ambiente es distinto.

“Claro esas cosas. Pero mi grupo de amigas la verdad no es un grupo pelador, es muy de tirarse buena onda y apoyarse”, afirmó.

Antes de ese intercambio, Pamela Díaz le había preguntado si se consideraba una actriz “muy simpática” o una de las más “piteadas” del rubro. Antonia Santa María respondió que algunos la llaman la “antiactriz”, ya que, según explicó, “soy demasiado equilibrada”.