Laura Prieto responde duramente a quienes critican su relación con joven 17 años menor

Laura Prieto respondió a las críticas por su relación con Bastián Muñoz, más conocido como Bimza, un romance que nació durante el reality “Vecinos al límite” y que ha generado numerosos comentarios en redes sociales.

Desde que comenzaron su relación, la pareja ha estado en el centro de la conversación, especialmente por la diferencia de edad entre ambos, ya que la modelo uruguaya mantiene una relación con un hombre 17 años menor.

Frente a esos cuestionamientos, Laura Prieto decidió responder sin filtros y aseguró que lo que más le afecta no son las críticas en sí, sino el origen de varios de esos comentarios.

La respuesta de Laura Prieto a los cuestionamientos

En conversación con FMDOS, la modelo manifestó: “Otra vez nos encontramos con comentarios misóginos, machistas, tratándome de que no tengo amor propio, de que estoy vendiendo mi alma al diablo simplemente por disfrutar de un romance que se dio en un reality”.

Luego, agregó: “Al contrario, creo que no le vendí el alma al diablo, todo lo contrario”.

Además, Laura Prieto afirmó que los mensajes que más le molestan son los escritos por otras mujeres, ya que considera que ese tipo de juicios no deberían producirse entre personas del mismo género.

“Encuentro absurdo que entre mujeres nos cuestionemos por nuestra vida amorosa. No a lugar“, remató.