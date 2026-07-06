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Nuevo apagón total en Cuba: Es el tercero que deja sin luz a la isla desde marzo

“Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Se investigan las causas. Se continuará informando al respecto”, indicaron las autoridades en redes sociales.

Patricia Schüller Gamboa
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Nuevo apagón total en Cuba: Es el tercero que deja sin luz a la isla desde marzo

Las autoridades cubanas informaron este lunes de un nuevo apagón total del sistema eléctrico que dejó sin suministro a toda la isla.

“Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Se investigan las causas. Se continuará informando al respecto”, indicaron las autoridades en redes sociales.

El periodista de medios públicos cubanos, Bernardo Espinosa, especializado en la red eléctrica, confirmó, en un mensaje en redes sociales, los consejos de defensa que las provincias cubanas han puesto en marcha ya los protocolos para “asegurar energía a centros vitales”.

“A la vez se trabaja para inicio de acciones que permiten restablecer gradualmente el sistema. Expertos y especialistas investigan causas de la desconexión. Más información en emisiones de Canal Caribe”, indicó.

Cuba ya sufrió en marzo dos apagones que dejaron a oscuras a toda la isla después de que el 10 de septiembre se produjera otra desconexión total del sistema.

Las autoridades achacan estas dificultades al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, que en enero amenazó con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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