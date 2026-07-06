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Canciller se reunió con Marco Rubio: Abordaron amenazas a seguridad de Latinoamérica

Tras la cita, el ministro Pérez Mackenna dijo que “fue una conversación muy fructífera, donde se enfatizó la alianza estratégica que existe entre ambos países. Compartimos principios y valores como la democracia y libertad, que nos unen y que proyectan un futuro de amistad y progreso conjunto”.

Patricia Schüller Gamboa
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Canciller se reunió con Marco Rubio: Abordaron amenazas a seguridad de Latinoamérica

El canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, para abordar la relación y los valores compartidos entre ambos países.

Tras la reunión, el ministro Pérez Mackenna dijo que “fue una conversación muy fructífera, donde se enfatizó la alianza estratégica que existe entre ambos países. Compartimos principios y valores como la democracia y libertad, que nos unen y que proyectan un futuro de amistad y progreso conjunto”.

Desde Cancillería, destacaron que en el encuentro que se llevó a cabo en el Departamento de Estado en Washington DC, las autoridades dialogaron sobre las amenazas a la seguridad en Latinoamérica y la cooperación en esta materia.

Además, se enfatizó la importancia para el Ministerio de Relaciones Exteriores de ayudar a impulsar el crecimiento económico. El canciller detalló el programa Choose Chile que busca atraer inversiones al país y generar empleo.

En esa línea, conversaron sobre la posibilidad que más empresas estadounidenses vengan a invertir a Chile para reforzar los lazos comerciales y empresariales.

Actualmente, Estados Unidos es el segundo mayor socio comercial de Chile, con un intercambio total de US$34.332 millones y el segundo mayor inversionista en el país, con un stock de US$29.455 millones.

Las autoridades abordaron la relevancia de los minerales críticos para la economía global y la colaboración entre ambos países en esta materia.

“Chile quiere ser parte de esta nueva arquitectura estratégica y es por ello que estamos recorriendo el mundo para atraer inversión, empresas y talento. Chile está preparado para contribuir a cadenas de suministro seguras y resilientes”, afirmó el canciller.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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