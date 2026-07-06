Mbappé contesta a senadora paraguaya que lo atacó con insultos racistas: “Es una mujer despreciable”

La figura de la selección de Francia, Kylian Mbappé, reaccionó a las polémicas críticas que recibió por parte de la senadora paraguaya, Celeste Amarilla, en medio del Mundial 2026.

Todo ocurrió luego de la derrota por 1-0 de Paraguay ante el conjunto galo, por los octavos de final del torneo.

Después de ese partido, y mediante su cuenta de X, Amarilla insultó a la estrella del Real Madrid con comentarios racistas.

“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”, escribió, refiriéndose a Mbappé.

Asimismo, añadió: “Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped… Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol”.

La respuesta de Mbappé

Bajo ese contexto, el crack francés contestó este lunes a la senadora, y realizó un profundo descargo en sus redes sociales.

“Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. No representa a Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”, manifestó el futbolista.

A la vez, subrayó que “por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”.

“Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, sentenció.