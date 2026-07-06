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“Ninguna de ustedes está para la gran final…”: La dura crítica de Raquel Argandoña barrió a dos participantes de “Fiebre de Baile”

Una intensa jornada de eliminación se vivió este domingo en “Fiebre de Baile”, episodio que terminó con la salida de Ignacia Michelson, luego de que sus compañeros decidieran salvar a Kathy Contreras.

Eduardo Córdova
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“Ninguna de ustedes está para la gran final…”: La dura crítica de Raquel Argandoña barrió a dos participantes de “Fiebre de Baile”

Una intensa jornada de eliminación se vivió este domingo en “Fiebre de Baile”, episodio que terminó con la salida de Ignacia Michelson, luego de que sus compañeros decidieran salvar a Kathy Contreras.

Antes de conocerse el resultado, Ignacia Michelson protagonizó una tensa discusión con Fran Maira, su rival en la batalla de duplas que se desarrolló durante la competencia.

En medio de esa instancia, Raquel Argandoña, presidenta del jurado, realizó una dura evaluación sobre el desempeño de ambas participantes.

“Chicas, bueno, estamos a semanas de la gran final, por eso hay que salir a darlo todo todo en la pista”, fue lo primero que dijo la integrante de “Tal Cual”.

La crítica de Raquel Argandoña

Posteriormente, la animadora fue aún más categórica al referirse a las concursantes.

“Ninguna de ustedes está para la gran final, quiero decirles sinceramente”, expresó antes de entregar su voto a Fran Maira.

Finalmente, la eliminación de Ignacia Michelson pareció respaldar la opinión de la presidenta del jurado, ya que la influencer abandonó el estelar a solo días de haber ingresado a la competencia.

Por su parte, Fran Maira había sido la última participante en incorporarse al programa tras varios meses de incertidumbre. Aunque estaba lista para debutar desde comienzos de año, no pudo aparecer antes en pantalla debido al accidente que protagonizó.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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