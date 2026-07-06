Alvarado: “El ritmo del Gobierno lo marcan las demandas de la ciudadanía”

El biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, se refirió las declaraciones del presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, respecto a que Chile Vamos estaría marcando “el ritmo del Gobierno”.



“El ritmo del gobierno lo marcan las demandas y las preocupaciones de la ciudadanía”, afirmó.



Alvarado indicó que “las demandas y las preocupaciones de la ciudadanía, que están concentradas en materia de seguridad, ha significado desarrollar una serie de acciones en esa materia. Para retomar procesos y acciones que combatan directamente la delincuencia, el narcotráfico, la migración irregular, las bandas delictuales. Y por eso hemos visto al ministro Arrau con un despliegue total tanto en la región Metropolitana como en otros puntos del país”.



“Las preocupaciones ciudadanas también dicen relación con la economía y los aspectos laborales. Y yo ya señalé y expliqué cuáles son las acciones que está desarrollando el Gobierno para generar oportunidades de empleo”, indicó.



Y reiteró que “la acción del Gobierno la marcan las preocupaciones de la ciudadanía y en eso estamos día a día trabajando”.



En cuanto a la invitación de Chile Vamos para que el PNL se sume al Gobierno, el secretario de Estado dijo que “respecto al llamado que han hecho algunos senadores a incorporar nuevas fuerzas políticas al gobierno, nosotros siempre estamos disponibles, las puertas están abiertas”.



“El Partido Libertario, no obstante no ser parte activa del gobierno, ha sido un colaborador directo inmediato y positivo en la acción del gobierno en el poder legislativo y en ese sentido, toda colaboración y toda ayuda, bienvenida sea”, precisó.