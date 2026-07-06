El cementerio La Esperanza se ha convertido en uno de los principales puntos de sepultura para las víctimas de los terremotos que devastaron La Guaira el pasado 24 de junio. En una ladera apartada del recinto, ubicada a cerca de una hora por carretera de la zona más afectada, retroexcavadoras y camiones llevan más de diez días abriendo zanjas para recibir miles de cuerpos rescatados de entre los escombros, muchos de ellos aún sin identificar.