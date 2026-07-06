Bancada de diputados PS anunció que recurrirá al TC por Megarreforma

La bancada de diputados y diputadas del Partido Socialista (PS) anunció, mediante un comunicado, que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) para buscar frenar la Megarreforma, impulsada por el Gobierno.

Según consignó T13, los parlamentarios sostuvieron que la iniciativa, que comenzó a ser discutida en particular en el Senado, “amenaza con generar déficit fiscal, empujar la deuda pública y abrir la puerta a nuevos recortes sociales”. Además de que “pretende amarrar sus efectos por 25 años”.

“El Gobierno está intentando blindar una reforma hecha a la medida de los súper ricos”

“El Gobierno está intentando blindar una reforma hecha a la medida de los súper ricos sobre la base de supuestos económicos inciertos. Diversos especialistas han advertido que esas proyecciones no están garantizadas. Si la apuesta del Gobierno fracasa, Chile quedaría impedida de modificar democráticamente una decisión que puede dañar las finanzas públicas, afectar derechos sociales y comprometer el futuro del país”, remarcaron.

“Chile no puede quedar amarrado durante un cuarto de siglo a una reforma injusta”

“Chile no puede quedar amarrado durante un cuarto de siglo a una reforma injusta, regresiva y hecha para beneficiar a los súper ricos”, agregaron.