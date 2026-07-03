Qué hacer en Santiago: descubre los tenedores libres que aceptan Junaeb para estudiantes

En distintos sectores de la capital existen tenedores libres que permiten pagar con Junaeb y disfrutar de sushi, hamburguesas, pizzas, alitas de pollo, postres y mucho más. Ya sea para un almuerzo entre clases o una salida con amigos, estos locales ofrecen una gran variedad de preparaciones a precio conveniente para estudiantes.

Por lo que, si buscas qué hacer en Santiago, esta ruta reúne algunas de las mejores opciones para aprovechar tu saldo BAES mientras disfrutas de una comida abundante.

Qué hacer en Santiago: tenedores libres para disfrutar de hamburguesas, papas fritas y mucho más

Alas Papas Fries

Dirección: Antonia López de Bello 55, Recoleta, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago, Alas Papas Fries permite pagar con Junaeb y Pluxee, y ofrece tres horas de consumo libre todos los días, entre las 13:00 y las 21:30 horas.

Su propuesta reúne una gran variedad de preparaciones para todos los gustos, entre ellas sushi, alitas de pollo, papas fritas, hot dogs, sushipletos, sushi burgers y otras opciones saladas.

Además, el buffet incluye alternativas dulces como waffles y helados, convirtiéndose en una excelente opción para estudiantes que buscan comer sin gastar de más.

Noblot’s

Dirección: Marín 348, Santiago, Región Metropolitana.

Si quieres aprovechar tu saldo Junaeb, Noblot’s es una de las alternativas más entretenidas. Este tenedor libre acepta pago con BAES y combina comida ilimitada con una experiencia gamer, ya que mientras comes puedes utilizar gratuitamente sus consolas retro, juegos de mesa, taca-taca y mesas de pool durante las dos horas que dura el buffet.

El tenedor libre incluye toda la carta del local, donde destacan hamburguesas, chorrillanas, papas supremas, papas fritas, pollo asado, waffles, fondue de chocolate y distintos postres, además de otras preparaciones para disfrutar sin límite durante el tiempo de consumo. Es una excelente opción para ir con amigos y combinar comida con entretención.

Qué hacer en Santiago: buffets de sushi, pizzas y comida ilimitada para pagar con Junaeb

Sabor Al Toque

Dirección: Pedro de Ona 88, Ñuñoa, Región Metropolitana.

En el buffet encontrarás pizzas artesanales de distintos sabores, tequeños, alitas de pollo, papas fritas y otras preparaciones para repetir las veces que quieras. Uno de los imperdibles es su pizza dulce de Nutella.

El restaurante funciona todos los días y se ha convertido en un panorama ideal para estudiantes que quieren disfrutar un tenedor libre variado pagando con Junaeb.

@saboraltoque_cl Pizzas? Las que quieras! Papas, alitas, tequeños? También! Todo por $11.990. Lo mejor de todo, es que aceptamos JUNAEB. Ven a nuestro tenedor libre todos los días en 📍Pedro de Oña 88 Ñuñoa, a pasos del metro irarrazaval. ♬ sonido original – Saboraltoque.cl

Samy Sushi

Dirección: San Isidro 401, Santiago, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres aprovechar tu saldo Junaeb en un tenedor libre de sushi, el local ofrece distintas modalidades de buffet, donde las personas pueden disfrutar durante varias horas.

Entre las opciones disponibles destacan una gran variedad de rolls, sushi burgers con diferentes proteínas, incluyendo una versión vegetariana. También cuentan con empanadas fritas, ceviche, calamares fritos y otras entradas que complementan la experiencia. Además, el buffet premium incorpora preparaciones con salmón, camarón y atún, junto con bebidas incluidas según la modalidad elegida.

Street Food

Dirección: Halcón 584, Maipú, Región Metropolitana.

El local ofrece un buffet con una gran variedad de preparaciones para disfrutar durante varias horas y repetir las veces que quieras. Entre las opciones disponibles destacan pizzas, completos, hamburguesas, churrascos, lomitos, papas fritas supremas, sushi burgers, sushipletos y otros platos de comida rápida.

Para quienes prefieren algo dulce, el tenedor libre también incluye waffles y helado soft, convirtiéndose en una alternativa ideal para estudiantes que buscan qué hacer en Santiago.

Además, el restaurante cuenta con una promoción especial para cumpleaños, ya que el festejado puede comer gratis al asistir acompañado de dos personas que paguen su buffet.