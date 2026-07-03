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Abandonan pistolas y cargadores en baño de bus internacional en Los Libertadores

El hallazgo se produjo mientras se efectuaban labores de revisión al vehículo, instancia en la que se detectó un paquete bajo la bolsa del papelero del baño. Al inspeccionarlo, los fiscalizadores encontraron dos pistolas calibre 9 mm, cuatro cargadores metálicos y dos cargadores rápidos de plástico.

Patricia Schüller Gamboa
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Abandonan pistolas y cargadores en baño de bus internacional en Los Libertadores

Dos pistolas, cuatro cargadores y dos cargadores rápidos de plástico fueron descubiertos por funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas. Esto durante la fiscalización de un bus internacional que ingresaba al país por el Complejo Fronterizo Los Libertadores. Las especies habían sido abandonadas en el baño del vehículo, ocultas bajo la bolsa del papelero.

El hallazgo se produjo mientras se efectuaban labores de revisión al vehículo. Se detectó un paquete bajo la bolsa del papelero del baño. Al inspeccionarlo, los fiscalizadores encontraron dos pistolas calibre 9 mm, cuatro cargadores metálicos y dos cargadores rápidos de plástico.

Tras el descubrimiento se realizó una revisión exhaustiva del bus para descartar la existencia de otras mercancías ocultas.

De acuerdo a los protocolos, las especies fueron entregadas bajo cadena de custodia a Carabineros para su remisión al Ministerio Público.

Trabajo para impedir ingreso de elementos que representan riesgo

El director regional de la Aduana de Los Andes, Nelson Ortega, destacó que este procedimiento refleja el trabajo permanente que desarrolla el Servicio. Esto para impedir el ingreso de elementos que representan un riesgo para la seguridad pública.

“En todos los puntos de control del país mantenemos alertas permanentes para detectar el ingreso ilícito de armas, piezas y componentes. Porque sabemos que este tipo de mercancías puede terminar abasteciendo a organizaciones criminales (…), dijo.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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