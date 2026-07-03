Consejero del Banco Central augura “aumento de la inversión” y baja en inflación

El consejero del Banco Central, Kevin Cowan, realizó un detallado análisis de los factores internos y externos que han frenado el dinamismo de nuestra economía. Se mostró optimista sobre lo que viene, destacando, especialmente, que la inversión debería aumentar y la inflación cederá terreno hacia el próximo año.



“Una parte grande de lo que pasó con el Imacec más reciente y también lo que ha pasado con la actividad en los primeros meses del año son sorpresas negativas en el sector minero”, explicó Cowan en entrevista con Radio Cooperativa.



Agregó que “la otra parte relevante es efectivamente algunos shocks de oferta que tienen que ver con patrones asociados a la pesca (…) Algunos de estos factores, especialmente los asociados al sector agrícola, son más bien transitorios y deberían repuntar”.

“La inversión debería repuntar”

“Mirando hacia adelante, mirando hacia los próximos dos años -que es lo que tratamos de hacer porque es el marco de política del Banco-, vemos un escenario donde todas las señales nos indican que la inversión debería repuntar”, indicó.



Advirtió que “por el lado del consumo, la situación es menos optimista. Los determinantes del consumo -que tiene mucho que ver con el empleo y los salarios- han ido teniendo menor dinamismo que los que esperábamos hace unos meses y las expectativas de las personas también se han ido impactando”.



Para Cowen, “el consumo es un desafío y la cautela y el cuidado que tenemos que tener es mirar hacia adelante en particular qué es lo que va a ocurrir”.



Con una inflación interanual que actualmente se sitúa en un 3,9%, el economista entregó tranquilidad. Ratificó que “las proyecciones base del organismo autónomo anticipan una caída en los indicadores de precios para los meses venideros”.



“Ya anticipábamos que la inflación iba a volver a niveles cercanos a la meta hacia el primer trimestre del próximo año. Y como dijo la presidenta del Banco en el Senado, con las nuevas cifras de precios globales, eso se anticipa. Probablemente vamos a estar en niveles algo bajo 4% hacia fin de año”, proyectó el consejero del BC.

“Deberíamos tener una convergencia hacia el próximo año a los niveles de inflación”

“Si es que se mantienen las condiciones actuales, deberíamos tener una convergencia hacia el próximo año a los niveles de inflación”, añadió.



Añadió que “la inflación no es el nivel de precios; la inflación es el cambio del nivel de precios. Entonces, lo que ha subido transitoriamente y debiera ir bajando hacia el próximo año es que la velocidad con la cual suben los precios va a bajar a 3%”.



“Eso no significa que los precios vayan a bajar. La inflación en 3% significa que los precios están subiendo año a año al 3%. Lo importante ahí para las decisiones de cada una de las familias es lo que termina pasando con sus salarios reales”, finalizó.