Alemania confirma la salida de Nagelsmann y anuncia que iniciará conversaciones con Jürgen Klopp

Remezón en la selección alemana. Este viernes se confirmó la salida del técnico Julian Nagelsmann, debido al fracaso del equipo en el Mundial 2026. Y en paralelo, anunciaron al principal candidato para asumir el cargo.

El combinado germano quedó eliminado el pasado lunes en los dieciseisavos de final del torneo, tras caer en penales ante Paraguay.

Y ahora, mediante un comunicado, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) reveló que Nagelsmann dejó de ser su entrenador.

“Los representantes de los accionistas y el consejo de supervisión de la DFB decidieron hoy, por unanimidad y a propuesta del presidente, Bernd Neuendorf, rescindir con efecto inmediato la relación contractual con el seleccionador nacional”, señalaron.

A su vez, indicaron que el estratega había solicitado el día anterior “ser relevado de sus funciones”. Todo esto, a raíz de la “decepcionante actuación de Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2026 (…). Esta petición ha sido ahora aprobada por los representantes de la entidad y el consejo de supervisión”.

La Federación Alemana informó que ya tienen la mirada puesta en su eventual sucesor: Jürgen Klopp.

“En cuanto a la designación de un nuevo seleccionador, la dirección de la DFB iniciará conversaciones con Jürgen Klopp”, expresaron.

Desde el organismo aseguraron que el propio DT alemán “ha manifestado, en principio, su disposición a asumir el cargo”.

El tema a resolver con Klopp es que tiene contrato hasta 2029 con Red Bull, ya que es su actual director global de fútbol.

Consignar que Jürgen Klopp, de 59 años, se ha mantenido alejado de los banquillos desde 2024, cuando terminó su exitoso ciclo en el Liverpool.