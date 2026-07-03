Home Triunfo "alemania confirma la salida de nagelsmann y anuncia que iniciará ..."

Alemania confirma la salida de Nagelsmann y anuncia que iniciará conversaciones con Jürgen Klopp

Desde la Federación Alemana de Fútbol señalaron que rescindieron el contrato del estratega, luego de que este último les informara sobre su intención de dejar el cargo por su fracaso en el Mundial. En tanto, confirmaron que iniciarán conversaciones para que Jürgen Klopp sea el nuevo entrenador.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Alemania confirma la salida de Nagelsmann y anuncia que iniciará conversaciones con Jürgen Klopp

Remezón en la selección alemana. Este viernes se confirmó la salida del técnico Julian Nagelsmann, debido al fracaso del equipo en el Mundial 2026. Y en paralelo, anunciaron al principal candidato para asumir el cargo. 

El combinado germano quedó eliminado el pasado lunes en los dieciseisavos de final del torneo, tras caer en penales ante Paraguay. 

Y ahora, mediante un comunicado, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) reveló que Nagelsmann dejó de ser su entrenador. 

“Los representantes de los accionistas y el consejo de supervisión de la DFB decidieron hoy, por unanimidad y a propuesta del presidente, Bernd Neuendorf, rescindir con efecto inmediato la relación contractual con el seleccionador nacional”, señalaron. 

A su vez, indicaron que el estratega había solicitado el día anterior “ser relevado de sus funciones”. Todo esto, a raíz de la “decepcionante actuación de Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2026 (…). Esta petición ha sido ahora aprobada por los representantes de la entidad y el consejo de supervisión”.

La Federación Alemana informó que ya tienen la mirada puesta en su eventual sucesor: Jürgen Klopp.

“En cuanto a la designación de un nuevo seleccionador, la dirección de la DFB iniciará conversaciones con Jürgen Klopp”, expresaron. 

Desde el organismo aseguraron que el propio DT alemán “ha manifestado, en principio, su disposición a asumir el cargo”. 

El tema a resolver con Klopp es que tiene contrato hasta 2029 con Red Bull, ya que es su actual director global de fútbol. 

Consignar que Jürgen Klopp, de 59 años, se ha mantenido alejado de los banquillos desde 2024, cuando terminó su exitoso ciclo en el Liverpool. 

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Abandonan pistolas y cargadores en baño de bus interna...

El hallazgo se produjo mientras se efectuaban labores de revisión al vehículo, instancia en la que se detectó un paquete bajo la bolsa del papelero del baño. Al inspeccionarlo, los fiscalizadores encontraron dos pistolas calibre 9 mm, cuatro cargadores metálicos y dos cargadores rápidos de plástico.

Leer mas
Nacional
Tres extranjeros son detenidos por contrabando en Aric...

El procedimiento se realizó cerca de las 22:40 horas del jueves, cuando personal de la Tenencia Chungará, en la Región de Arica y Parinacota, detectó un automóvil azul que circulaba a alta velocidad por la Ruta 11-CH. Esta carretera internacional conecta la Ruta 5 con el paso fronterizo Chungará-Tambo Quemado.

Leer mas
Economía
Multifondos de pensiones: Fondo A alcanzó rentabilidad...

Según consignó 24Horas, de acuerdo a lo señalado por la Asociación de AFP de Chile, en junio todos los fondos tuvieron ganancias, pero la diferencia radica en el acumulado considerando desde enero.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/