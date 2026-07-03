Misterio por auto con perros abandonados en Santiago: denuncian que conductor desapareció

Nuevos antecedentes surgieron este viernes en torno al automóvil abandonado en la comuna de Santiago, cuyo interior albergaba a tres perros. En medio de la investigación, una mujer aseguró que el conductor del vehículo sería su hijo, quien se encuentra desaparecido. El hallazgo ocurrió durante la madrugada de este viernes.

Un auditor de Radio Biobío llamó para alertar sobre la presencia de un automóvil detenido contra el tránsito en calle Nataniel Cox, a la altura de Carlos Contreras. El vehículo estaba sin su conductor y en su interior permanecían tres perros con ropa y arnés de paseo.

Hasta ese momento, se conocía que el automóvil estaba inscrito a nombre de una empresa, que no existía una denuncia por robo y que los perros no contaban con chip de identificación.

La mayor Daisy Ferrada informó que al interior del vehículo fueron encontradas dos cédulas de identidad correspondientes a personas con antecedentes policiales. Además, personal policial incautó teléfonos celulares y bebidas alcohólicas.

La oficial precisó: “Ambas tienen antecedentes policiales anteriores, una de ellas por conducción en estado de ebriedad… Había bebidas alcohólicas, pero no sabemos si es que son parte del proceso, como el vehículo estaba abierto”.

Mujer asegura que el conductor desaparecido es su hijo

Mientras se desarrollaban las diligencias, una mujer se comunicó con Mega para afirmar que los tres perros pertenecen a distintos integrantes de su familia. Según indicó, los animales se llaman Simba, Chiquiturri y Toddy.

La mujer sostuvo que los perros estaban bajo el cuidado de uno de sus hijos, quien permanece desaparecido y no asistió al cumpleaños de su hermana durante la jornada anterior. También afirmó que el automóvil está inscrito a nombre de su empresa de servicios contables.

Respecto de esa versión, la mayor Ferrada aclaró que la denuncia aún no ha sido ratificada formalmente ante una unidad policial. Además, señaló que cuando la mujer fue contactada telefónicamente para informarle sobre el hallazgo del vehículo, no entregó los antecedentes que posteriormente expuso en televisión.

En ese contexto, la oficial indicó: “Ningún antecedente respecto del conductor; (dijeron) que ellos solamente eran parte como de los intermediarios”.

Luego, agregó: “La persona que se comunicó con el canal Megavisión es solamente una teoría. No sabemos, no es vinculante todavía con el procedimiento. Cualquier persona puede llamar y decir ‘yo soy Juanito Pérez’ y no es Juanito Pérez. Entonces, tenemos que acreditar bien eso y, después de eso, se va a vincular y se le van a entregar los datos”.

Finalmente, la oficial explicó que, si la mujer demuestra que los perros son de su propiedad, podrá recuperarlos. En caso contrario, y considerando que los animales no tienen chip de identificación, serán derivados a una fundación para ser entregados en adopción.