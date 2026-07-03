Se cierran los dieciseisavos: Programación de este viernes en el Mundial 2026 y dónde ver los partidos

El Mundial 2026 vivirá este viernes 3 de julio una jornada clave, con los tres partidos que cerrarán los dieciseisavos de final.

Los primeros en ver acción serán Australia y Egipto en Dallas, a partir de las 14:00 horas.

Quien resulte ganador de esa llave enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del cruce entre Argentina y Cabo Verde. La Albiceleste y el cuadro africano se enfrentarán desde las 18:00 horas en Miami.

Por último, Colombia será el encargado de cerrar el día, midiéndose frente a Ghana, cotejo programado para las 21:30 horas, en Kansas City.

Una vez finalizada esta jornada, quedarán definidos todos los cruces de octavos de final del torneo, instancia que arrancará este mismo fin de semana.

Programación y dónde ver los partidos: