Qué hacer en Concepción: cafeterías pet friendly para visitar con tu mascota

Si estás buscando qué hacer en Concepción junto a tu mascota, la ciudad cuenta con diversas cafeterías pet friendly donde tus acompañantes son bienvenidos.

Desde espacios con amplias terrazas y áreas verdes hasta cafeterías de especialidad con repostería artesanal y actividades culturales, estos lugares permiten disfrutar de un buen café sin dejar a tu compañero en casa.

Qué hacer en Concepción: cafeterías pet friendly para disfrutar café de especialidad junto a tu mascota

Roasted

Dirección: Colo Colo 219, interior, Concepción, Bío Bío.

El local cuenta con un amplio espacio, tanto en su terraza al aire libre como en su sector techado, lo que permite disfrutar cómodamente de un café acompañado de tu mascota.

Su carta ofrece cafés de especialidad, con opciones como espresso, flat white, latte, capuccino, mocaccino y distintos métodos filtrados. Además, dispone de una variada oferta de repostería artesanal, donde tienen rollos de canela, croissants rellenos, medialunas, danesas y cookies, junto con alternativas veganas y sin azúcar.

Para quienes buscan algo salado, también preparan sándwiches en pan de hogaza e integral con combinaciones como jamón y queso, pesto, champiñones spicy, espinaca, queso crema, tomate y albahaca. El espacio además cuenta con WiFi, bicicletero, sillas para bebé y estufas.

@aperrados.cl Cafeteria de especialidad #petfriendly En concepcionchile. Testear cafeterias con mis wawis es un placer sobre todo cuando hay algo que entrenar ❤️ Amamos este espacio ♬ Fire for You (Sped Up) – Cannons

KFE

Dirección: Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 1298, Concepción, Bío Bío.

Reconocido como uno de los primeros cafés dog friendly de la ciudad, este espacio fue creado para que las personas puedan disfrutar de un café sin dejar a sus perros en casa, ofreciendo un ambiente cómodo y con calefacción.

Su carta incluye cafés de especialidad, tés, chocolate caliente, jugos, pastelería artesanal, cheesecakes, tortas, sándwiches y otras opciones para desayunar o tomar once. Además, el local ofrece galletas y premios para los perros, quienes pueden permanecer junto a sus dueños durante toda la visita, siempre respetando las normas de convivencia del café.

Qué hacer en Concepción: restaurantes y cafeterías con terrazas para ir con tu mascota

Restaurant Terralomas

Dirección: Ramón Carrasco 355, Concepción, Bío Bío.

Si buscas qué hacer en Concepción, Terralomas Restaurant es una excelente alternativa. Este restaurante pet friendly destaca por su amplio entorno natural, con terrazas y áreas verdes.

Su carta reúne cortes de carne a la parrilla, pastas, pescados, risottos, ensaladas, hamburguesas y tablas para compartir, además de una variada oferta de postres y cócteles.

Terralomas es un perfecto lugar para quienes buscan disfrutar de un almuerzo o una tarde tranquila sin dejar a sus mascotas en casa.

@teofrenchiedog Dato pet friendly en Concepción – Restaurant Terralomas ubicado en Ramón Carrasco 355, Lomas San Andres, recomendadísimo 😋🥗 ♬ sonido original – Teo 🤘😎

Casa Minga

Dirección: Beltrán Mathieu 75, Concepción, Bío Bío.

Su carta ofrece una amplia selección de cafés de especialidad, como espresso, cappuccino, latte, flat white, filtrados V60 y prensa francesa, además de preparaciones como moka, café Ferrero y opciones con matcha y chai. También cuenta con tés, infusiones naturales y bebidas para quienes prefieren alternativas sin café.

Además, tienen tortas como carrot cake, cheesecakes, pie de limón, kuchenes, rollos de canela, tartas de banoffee y ganache de chocolate, galletones rellenos, pancakes, brownies con helado y copas de helado artesanal. Además, Casa Minga organiza constantemente talleres de manualidades, charlas, exposiciones, conversatorios y actividades culturales, además de ofrecer su terraza y salón para eventos privados, convirtiéndose en un panorama ideal para disfrutar un café mientras compartes con tu mascota.