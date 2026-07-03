ByN ofreció el estadio Monumental para esperado show de BTS

La decisión del Instituto Nacional del Deporte (IND) de rechazar el uso del Estadio Nacional para los tres conciertos de BTS programados para octubre provocó una fuerte reacción en redes sociales.

La resolución, basada en criterios técnicos para resguardar el césped del principal recinto deportivo del país, generó el inmediato rechazo de la comunidad ARMY en Chile. Los fanáticos cuestionaron la medida y exigieron una alternativa que permita realizar los espectáculos.

Con el paso de las horas, las críticas se dirigieron a la ministra del Deporte, Natalia Ducó. Sus perfiles oficiales en redes sociales fueron llenados con miles de comentarios de seguidores de la banda surcoreana.

Además, el descontento aumentó rápidamente y algunos grupos de fanáticos comenzaron a convocar manifestaciones. En ellas apuntan a la secretaria de Estado como una de las responsables políticas de la controversia.

“Chile merece tener este show”: alcaldes de Viña del Mar y Concepción se ofrecen para recibir BTS

La polémica surgió luego de que el IND rechazara los conciertos que BTS tenía programados en el Estadio Nacional. A partir de esa decisión comenzaron a aparecer distintas alternativas para mantener las presentaciones en Chile.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, puso a disposición el Estadio Sausalito. En tanto, el alcalde de Concepción manifestó la misma disposición para recibir a la agrupación en la capital de la Región del Biobío.

Colo Colo también se sumó a las alternativas y ofreció el Estadio Monumental como posible sede para los conciertos.

De acuerdo con información entregada por Radio ADN, ya existieron contactos entre Blanco y Negro y la productora encargada del espectáculo. Las conversaciones se desarrollan mientras miles de fanáticos esperan una definición tras la negativa del IND.

Sobre las fechas originalmente programadas, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aseguró que existe disposición para flexibilizar el calendario. De esta forma, buscan facilitar la realización de los conciertos si finalmente se concreta un cambio de recinto.