Kast se reúne con líderes oficialistas y los invita a “afiatar las confianzas”

El Presidente José Antonio Kast sostuvo una reunión en La Moneda con los presidentes de los partidos del oficialismo. Esta tenía como intención bajar la tensión del sector generada tras el fracaso de la Acusación Constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.



Aunque estaba previsto que el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, diera la vocería a la prensa, finalmente fue el propio Mandatario el que entregó una declaración.



“Quiero darles las gracias a cada uno de los presidentes de los partidos que colaboran con el Gobierno. En esta reunión he podido compartir con el presidente de Evópoli, el presidente de republicanos, la presidenta de Renovación Nacional y el presidente de la UDI”, comenzó diciendo. El Jefe de Estado estaba acompañado por los líderes de su sector, y de sus ministros -Alvarado y su par de Segpres, José García Ruminot-.



“Posteriormente voy a poder reunirme también con aquellos que lideran el Partido Social Cristiano y otros partidos que colaboran directamente con el gobierno”, adelantó.

“Hay que mirar siempre los desafíos que tenemos por delante”

El Mandatario puso énfasis en que “hay que mirar siempre los desafíos que tenemos por delante. Hemos tenido ciertas dificultades estructurales de nuestro país, en temas económicos, en temas de empleo, pero vemos con muy buenos ojos lo que viene”.



“Y ese espíritu con esperanza y optimismo es lo que hemos conversado. Para eso necesitamos siempre una muy buena coordinación y hemos visto cómo esa coordinación se va a ir mejorando día a día”, agregó.



Agregó que “tenemos que tener grados de cooperación entre los poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, para avanzar en proyectos de ley que son fundamentales.Precisamente para concretar esas buenas noticias que hemos ido transmitiendo en temas de inversión, en temas de trabajo, en temas de salud, en temas de vivienda”.



“Tenemos que afiatar las confianzas, y eso corresponde en gran parte al gobierno en generar las instancias, para que podamos generar esas confianzas”, indicó.

“Hoy día, vuelvo a reiterar, estamos muy optimistas del futuro de Chile”

Insistió en que “como les digo, Chile tiene muy buenas perspectivas para hacer adelante. Lo que pudimos recoger de la gira tanto por Paraguay como Uruguay, las reuniones bilaterales con presidentes de distintos países, hablan de la potencia que tiene Chile. Todos dicen Chile fue un faro y queremos que vuelva a ser un faro, y nosotros les garantizamos que Chile va a volver a ser un faro y que va a ser la puerta hacia el Asia-Pacífico para todas las naciones”.



“Hoy día, vuelvo a reiterar, estamos muy optimistas del futuro de Chile. Y le agradezco una vez más el habernos reunido a cada uno de los presidentes, agradecerles a los ministros que tienen más interacción con los distintos legisladores. Solo buenas noticias para el desarrollo de nuestra patria. Muchas gracias y seguimos trabajando por Chile”, finalizó sin responder preguntas de los medios.