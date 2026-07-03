Sofofa suma tres nuevos establecimientos técnico-profesionales a su Red de Liceos

Tres nuevos establecimientos técnico-profesionales ubicados en la Región Metropolitana y de Valparaíso pasaron a formar parte de la Red de Liceos Sofofa. Brazo educativo del gremio que se adjudicó su administración en el marco de un proceso de licitación que estuvo a cargo del Ministerio de Educación.

Se trata de los liceos Rafael Donoso Carrasco, de Recoleta. Víctor Bezanilla Salinas, de Santiago. Y Óscar Corona Barahona, de La Calera; cuya administración fue asumida por la Corporación Sofofa.

La ceremonia de traspaso en la Región de Valparaíso fue encabezada por el seremi de la zona, Juan Carlos Klenner. Mientras que la de Santiago fue liderada por la seremi de Educación de la Región Metropolitana, Stefanie Wenderoth.

Esta última destacó que “la Educación Técnico-Profesional cumple un rol fundamental para el desarrollo del país. Por eso, como Ministerio de Educación, valoramos especialmente que existan instituciones comprometidas con esta tarea.

La experiencia de la administración delegada demuestra que la colaboración entre el Estado y organizaciones vinculadas al mundo productivo puede contribuir al fortalecimiento de la Educación Técnico-Profesional. Siempre poniendo en el centro a las comunidades educativas y el derecho a una educación de calidad”.

Presidenta de Sofofa: “Es una gran oportunidad”

Rosario Navarro, presidenta de Sofofa, aseguró que “la incorporación de nuevos recintos educativos a la Red de Liceos Sofofa es una gran oportunidad para seguir fortaleciendo la Educación Técnico-Profesional en Chile. Como gremio, creemos firmemente en el valor del modelo de formación dual que imparten nuestros liceos. Este permite a los estudiantes aprender en contextos reales de trabajo. Desarrollando competencias necesarias y de alto estándar que responden a las necesidades del mundo productivo.

Hacemos un llamado a más empresas a abrir sus puertas para convertirse en centros de aprendizaje, asumiendo un rol activo no solo en la formación de los jóvenes, sino que también en la construcción de proyectos educativos sólidos, pertinentes y con visión de futuro. Este desafío requiere compromiso, colaboración y también recursos que nos permitan ampliar el alcance y la calidad de esta red, que es clave para el desarrollo del país”.

“Estamos felices de poder sumar tres nuevos establecimientos”

El gerente general de Corporación Sofofa, Pablo Kusnir, aseguró que “estamos felices de poder sumar tres nuevos establecimientos técnico-profesionales a nuestra Red de Liceos que hasta ahora estaba conformada por 7 recintos educativos, lo que nos permite llegar por primera vez a la Región de Valparaíso.

Este cambio de administración es mucho más que una transferencia de responsabilidades, simboliza un desafío importante y una oportunidad para seguir contribuyendo al desarrollo de la Educación Técnico-Profesional en Chile”.