Fiscalía formaliza a Dayonis Orozco por crimen de mayor Emmanuel Sánchez

Dayonis Orozco, quien este jueves llegó a Chile tras ser extraditado desde Colombia, quedó este viernes en prisión preventiva. Esto luego que la Fiscalía lo formalizara por el crimen del mayor Emmanuel Sánchez, hecho ocurrido el 10 de abril de 2024, en Quinta Normal.

Marcela Adasme, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, dijo que “el día de hoy, después de un largo proceso de extradición, hemos logrado formalizar en la presencia del imputado Dayonis Orozco Castillo. Y le hemos comunicado los cargos que sigue el Ministerio Público en su contra por los delitos de homicidio consumado a funcionarios de carabineros en el ejercicio de sus funciones y el delito de porte ilegal de arma de fuego”, consignó Emol.

Sujeto quiso explicar su versión

Al final de esta audiencia, el sujeto quiso explicar su versión, de acuerdo a información de T13.

Sostuvo que él no fue el que le disparó al teniente. Y que tenía que defenderse ante esta acusación. Debido a esto, la magistrada tuvo que alzar la voz para que el imputado guardara silencio.

La fiscal Marcela Adasme indicó que se le imputa el delito de homicidio en base a la prueba balística y las ropas que portaba.

El carabinero Emmanuel Sánchez fue asesinado a los 27 años el 10 de abril de 2024 en la comuna de Quinta Normal. Luego de que intentara frustrar un robo cuando volvía de un culto religioso junto a su esposa y su hijo.

Tras esto, el sujeto se fugó del territorio nacional y era buscado por varios países, hasta que el 23 de abril de 2024 fue detenido en la ciudad de Popayán, en Colombia.

Dayonis Orozco también está acusado de haber participado del secuestro y homicidio del teniente venezolano, Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024 en la Región Metropolitana.

Dos audiencias de formalización

Según consignó T13, el sujeto enfrentará dos audiencias de formalización este sábado. Una será en San Bernardo por delitos de receptación y otra por secuestro con homicidio en Santiago.