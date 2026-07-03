Partido entre México e Inglaterra cambiaría de horario: Se adelantará por pronóstico de tormenta

México e Inglaterra se enfrentarán este domingo 5 de julio en el Estadio Azteca, por los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, el partido recientemente presentó un inesperado problema.

En principio, el duelo está agendado para las 18:00 horas locales (20:00 de Chile). Sin embargo, el compromiso sufriría un cambio de programación.

Y es que a raíz de un pronóstico de tormentas eléctricas en Ciudad de México, el encuentro finalmente se adelantaría para comenzar más temprano.

A falta de una oficialización por parte de la FIFA, varios medios locales e ingleses revelaron que el cotejo iniciará a las 12:00 horas locales, es decir, a las 14:00 horas de nuestro país.

La decisión se habría tomado para garantizar la seguridad de los futbolistas, cuerpos técnicos, hinchas y el personal operativo del estadio, según consignó Radio Cooperativa.