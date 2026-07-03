Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para los amantes de los mariscos

Si buscas qué hacer en Santiago y disfrutas los productos del mar, existen tenedores libres que ofrecen una amplia variedad de ceviches, pescados, camarones, mariscos y otras preparaciones para comer sin límites. Algunos están especializados en cocina marina, mientras que otros complementan su propuesta con gastronomía peruana y buffets internacionales.

A continuación, conoce tres alternativas ideales para quienes quieren disfrutar una experiencia gastronómica abundante sin salir de la capital.

Qué hacer en Santiago: tenedores libres con ceviches, pescados y mariscos

Rey Camarón

Dirección: Constitución 151, Providencia.

Para quienes buscan una experiencia centrada en los productos del mar, Rey Camarón ofrece una modalidad “all you can eat” con una variada selección de ceviches, pescados, camarones y mariscos, además de preparaciones calientes y frías.

Asimismo, el restaurante mantiene una carta con platos como paila marina, chupe de mariscos, calamares a la romana y empanadas de mariscos. Es una excelente alternativa para disfrutar sabores marinos sin límites en Santiago.

Somos Perú Buffet

Dirección: Av. Francisco Bilbao 1042, Providencia.

Somos Perú Buffet se ha consolidado como uno de los buffets peruanos más populares de Santiago. Su modalidad de tenedor libre incluye más de 20 preparaciones entre entradas, platos de fondo y postres, con una destacada oferta de ceviches, pescados y mariscos, además de clásicos de la gastronomía peruana como lomo saltado, ají de gallina y arroz chaufa.

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Avenida Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.

Aunque su propuesta abarca toda la gastronomía peruana, Perú Mágico destaca por incluir una importante selección de ceviches, pescados y mariscos dentro de su buffet. A ello se suman platos criollos, carnes a la parrilla, estaciones de ensaladas y una amplia variedad de postres.

Gracias a esta combinación, el restaurante se ha transformado en uno de los tenedores libres más populares de Santiago para quienes buscan variedad y sabores inspirados en la cocina peruana.

Una experiencia para disfrutar los sabores del mar

Estos tres tenedores libres demuestran que no es necesario viajar hasta la costa para disfrutar una gran variedad de pescados y mariscos. Además, cada uno ofrece propuestas distintas que permiten descubrir nuevos sabores en un solo lugar.

Por ello, si estás buscando qué hacer en Santiago, estos restaurantes son una excelente alternativa para compartir con la familia, celebrar una ocasión especial o simplemente disfrutar de una comida sin límites.