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Keiko Fujimori es declarada oficialmente presidenta electa de Perú

La política de derecha, que no acudió a la ceremonia del Jurado Nacional de Elecciones,dijo que empieza una nueva etapa que asume “con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber”.

Patricia Schüller Gamboa
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Keiko Fujimori es declarada oficialmente presidenta electa de Perú

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, dijo este viernes que asume la proclamación como presidenta por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con profundo agradecimiento a los millones de peruanos que votaron por ella y también con responsabilidad y humildad.

“Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí”, manifestó en sus redes sociales minutos después de que la máxima autoridad electoral proclamara los resultados de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

La política de derecha, que no acudió a la ceremonia del JNE, agregó que empieza una nueva etapa. Que asume “con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber”.

“Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo Gobierno“, sostuvo Fujimori en el breve comunicado.

Asimismo, anunció la creación de perfiles en X, Facebook, TikTok e Instagram y también un correo electrónico. Donde se compartirán los avances y trabajo en este periodo antes de su juramentación como presidenta el 28 de julio.

Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000),  fue declarada este viernes oficialmente presidenta electa de Perú al proclamarse los resultados de la segunda vuelta presidencial, donde venció al izquierdista Roberto Sánchez por un estrecho margen de 49.641 votos.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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