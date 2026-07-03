Qué hacer en Concepción: conoce dónde probar la mejor comida japonesa de la ciudad

Si aún no sabes qué hacer en Concepción y eres fanático de la cultura japonesa, la ciudad cuenta con una variada oferta de restaurantes donde podrás disfrutar desde sushi y ramen hasta platos tradicionales preparados con recetas inspiradas en Japón.

Ya sea que busques una experiencia con un ambiente que te transporte a las calles de Tokio o simplemente descubrir nuevos sabores, estos locales destacan por la calidad de sus preparaciones y su propuesta gastronómica.

Qué hacer en Concepción: dónde comer sushi, ramen y cocina japonesa tradicional

Tsugumi

Dirección: Rengo 350, Concepción, Bío Bío.

Este restaurante destaca por su sushi, ramen y platos de la cultura japonesa, entre sus preparaciones más populares se encuentran el Tasumani Roll, el Crazy Kani Roll y el Tiger Roll, además de opciones clásicas como nigiris, sashimi y hosomakis.

Para quienes prefieren platos calientes, ofrece una amplia selección de ramen, incluyendo versiones shoyu, tonkotsu, miso y picantes, preparados con pollo, cerdo o camarón. También cuenta con poke bowls, como el de salmón con mango y palta, el de pollo con salsa teriyaki y el de champiñón, una alternativa vegetariana con verduras frescas.

Inugami

Dirección: Lincoyán 23, Concepción, Bío Bío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres disfrutar de una experiencia gastronómica inspirada en Japón, Inugami es una excelente alternativa.

Entre sus especialidades destacan los rolls, como el Chili Roll, el Roll Acevichado, el Sake Roll y el Akai Tuna, además de clásicos como nigiris, sashimi y hosomakis. También sobresalen sus entradas, entre ellas karaage, gyozas de cerdo, edamame, takoyaki y ebi furai.

Para quienes buscan platos más contundentes, el restaurante ofrece ramen con distintos caldos, curry udon, yakiudon, katsudon, oyakodon, yakimeshi, okonomiyaki y hasta una original Carbonara Udon.

Zuru – Zuru

Dirección: La Monarca – Colo Colo 152, Concepción, Bío Bío.

Este restaurante recrea el ambiente de las tradicionales fuentes de soda japonesas con una estética inspirada en los barrios de Japón, una barra para comer, detalles de la cultura japonesa y un espacio acogedor.

Su especialidad es el ramen, preparado con caldos cocinados durante más de 10 horas y fideos elaborados de forma artesanal, ofreciendo variedades como Tonkotsu Ramen, Kuro Tonkotsu, Akumano Ramen, Tantanmen, Miso Yasai Ramen y Yasai Tantanmen, incluyendo opciones vegetarianas.

La carta también incorpora clásicos como takoyaki, karaage, gyozas de cerdo y tofu, además de platos como katsudon y postres tradicionales como el taiyaki y el purín al estilo japonés.

Joki Ramen

Dirección: Rengo 193, 4130000 Concepción, Bío Bío.

El restaurante se especializa en ramen elaborados por ellos mismos y en sus caldos de larga cocción, ofreciendo distintas opciones para todos los gustos.

En su carta destacan el Chashu Pork Shoyu Ramen, preparado con caldo de cocción lenta, chashu de cerdo asado a la llama y fideos de trigo, el Spicy Pork Shoyu Ramen, ideal para quienes prefieren un toque picante, además del Yasai Garden Miso Ramen y el Vegan Miso Ramen, dos alternativas vegetarianas y veganas elaboradas con caldo de verduras, miso y tofu marinado.

Las personas también pueden elegir entre tamaño normal o grande y personalizar su plato agregando extras como ajitama, porción adicional de fideos o curry. La propuesta se complementa con bebidas como bubble tea y postres del día.

Izakaya

Dirección: Lincoyán 130, 4030000 Concepción, Bío Bío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres sentir que entras a un auténtico restaurante japonés, Izakaya es una de las experiencias más completas de la ciudad.

Su propuesta ofrece una amplia variedad de ramen, sushi y preparaciones típicas, entre sus platos más populares se encuentran el Shio Ramen, Shoyu Ramen, Tonkotsu Ramen, Black Tonkotsu, Tan Tan Ramen y el Miso Tan Tan Ramen.

La carta también incluye entradas como takoyaki, gyozas, wontons japoneses y ebi tempura, además de una extensa selección de nigiris y rolls, junto con bebidas tradicionales como sake, cerveza japonesa y té verde.