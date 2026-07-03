Comité Unido del Senado no ve apertura del Gobierno por la Megarreforma

El Comité Unido del Senado -integrado por Democracia Cristiana, Partido Comunista, Frente Amplio, Federación Regionalista Verde Social e Independientes- valoró la instancia de diálogo convocada esta semana por la Mesa del Senado en torno al proyecto de la Megarreforma.



Desde el comité señalaron que “como lo hemos sostenido siempre, creemos que los grandes acuerdos que Chile necesita se construyen conversando, con responsabilidad y con la vista puesta en el país”.



“Sin embargo, tras una primera sesión de trabajo, es nuestro deber informar a la ciudadanía con la misma franqueza con que hemos concurrido a esta mesa que: No hemos encontrado una apertura por parte del Gobierno en el núcleo central de este proyecto de ley”, agregaron.

“El corazón de este proyecto es una rebaja del impuesto corporativo”

Sostuvieron que “el corazón de este proyecto es una rebaja del impuesto corporativo. Que implica una pérdida significativa de recaudación fiscal-recursos que el Estado necesita para financiar salud, educación, vivienda y seguridad”.



“Frente a esa pérdida, el Gobierno no ha presentado, hasta el momento, una fórmula de compensación a la altura del desafío”, aseguraron.



Detallaron que “las señales de flexibilidad ofrecidas se han concentrado en instrumentos que la propia evidencia técnica ha cuestionado: es el caso del crédito al empleo, una medida con un costo fiscal cercano a los US$1.500 millones que, según han advertido especialistas, no ha demostrado generar nuevos puestos de trabajo”.



“Chile atraviesa hoy una crisis de empleo y un crecimiento insuficiente. En ese contexto, el país no puede permitirse que los recursos públicos se destinen a instrumentos sin resultados comprobados, mientras las urgencias reales de las familias -trabajo, ingresos, certeza económica- siguen sin respuesta concreta”, agregaron.



Aseguraron que “por estas razones, el Comité Unido reafirma su disposición a seguir participando en esta mesa con altura de miras y sentido de responsabilidad con Chile. En las próximos horas formalizaremos nuestras propuestas de compensación fiscal, invariabilidad tributaria y focalización del gasto, y mantendremos informada a la ciudadanía sobre la forma en que estas sean -o no sean- acogidas por el Gobierno y esperamos también que el gobierno formalice por escrito su disposición de apertura a realizar cambios al proyecto de ley”.



“Chile necesita crecimiento, pero también necesita un Estado capaz de sostener sus compromisos con las personas. Seguiremos trabajando por un acuerdo responsable, que no sacrifique lo uno por lo otro”, finalizó el Comité Unido del Senado.