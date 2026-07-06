Tesorería inicia participación en nuevo sistema de cobro de deudas previsionales

La Tesorería General de la República dio inicio al Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones (SUCC), contemplado en la ley sobre reforma al sistema de pensiones.



La actividad para dar inicio a este sistema fue encabezada por la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón Otero y participaron todas las instituciones involucradas en el funcionamiento del SUCC: las administradoras de fondos de pensiones (AFP), el Instituto de Previsión Social (IPS), Previred, Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) y TGR.

Sistema permitirá optimizar la gestión de cobranza

El tesorero general, Hernán Nobizelli, explicó que el sistema permitirá optimizar la gestión de cobranza de las cotizaciones previsionales adeudadas. Reemplazando el esquema en que cada administradora realizaba acciones por separado por un modelo centralizado. Más eficiente y trazable, orientado a resguardar los recursos previsionales de las y los trabajadores.



Nobizelli dijo que a partir del 15 de julio próximo TGR iniciará la tarea de cobranza prejudicial. Contactando a los empleadores con deudas previsionales para informar su situación y facilitar su regularización antes de una eventual acción judicial.



“El objetivo fundamental de esta nueva función que desarrolla TGR es contribuir a que las personas y empresas que adeudan cotizaciones previsionales regularicen esta situación. Para que, en el futuro, las y los trabajadores tengan mejores pensiones”, destacó.