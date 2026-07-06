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Detienen a tres menores tras violento robo a tienda Entel en Mall Arauco Maipú

Según informó el mayor Luis Segura, el hecho “ocurrió mientras personal policial realizaba patrullajes por el centro comercial. En ese momento fueron alertados por guardias de seguridad, quienes señalaron que al interior de la tienda Entel, ubicada en el primer nivel, un grupo de sujetos premunidos de armas de fuego estaba cometiendo un robo”.

Patricia Schüller Gamboa
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Detienen a tres menores tras violento robo a tienda Entel en Mall Arauco Maipú

Carabineros de la 29° Comisaría La Farfana detuvo a tres menores de edad tras un robo con intimidación registrado la tarde de este lunes en una tienda Entel del Mall Arauco Maipú.

Según informó el mayor Luis Segura, el hecho “ocurrió mientras personal policial realizaba patrullajes por el centro comercial. En ese momento fueron alertados por guardias de seguridad, quienes señalaron que al interior de la tienda Entel, ubicada en el primer nivel, un grupo de sujetos premunidos de armas de fuego estaba cometiendo un robo”.

Se logró la detención de tres adolescentes

Al llegar al lugar, los funcionarios sorprendieron a los individuos forcejeando con personal de seguridad. Gracias al rápido actuar de Carabineros se logró la detención de tres adolescentes de 17, 15 y 13 años.

“Se logró la recuperación de los teléfonos que fueron sustraídos desde los mesones. Como asimismo, con el actuar rápido de carabineros, no hubo disparos ni lesionados”, señaló Segura.

Tras tomar contacto con la Fiscalía Local de Maipú, se instruyó que los menores de 15 y 17 años pasen a control de detención. Mientras que el adolescente de 13 años será puesto a disposición del Tribunal de Familia.

Las diligencias del caso quedaron a cargo del OS-9 de Carabineros, por orden del Ministerio Público.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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