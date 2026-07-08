Cámara aprobó proyecto para contener cuentas de luz y pagar deuda con empresas

Por 89 votos a favor, 34 en contra y 9 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto “Ordenemos la cuenta”. Busca estabilizar las tarifas eléctricas, extender el subsidio y pagar la deuda con las empresas distribuidoras, acumulada desde la pandemia.



Durante la sesión, la ministra de Energía, Ximena Rincón, señaló que “asumimos el desafío de resolver un problema heredado, lo asumimos de manera transversal con todas y con todos. Yo quiero agradecerle al presidente de la comisión, el diputado Tapia, el liderazgo y el trabajo que efectuó en este tiempo. Y a todos los miembros de la misma, de manera responsable, seria”.

Rebaja y certeza tarifaria

La iniciativa presentada por el Ejecutivo propone en su primer eje la rebaja y certeza tarifaria. Este punto contempla extender el subsidio eléctrico e ir en ayuda de las familias más vulnerables del país. También plantea la protección a los hogares de Los Ríos y Los Lagos, regiones donde las tarifas sufrirán una considerable alza.



En su segundo eje pretende regularizar tarifas y saldar las deudas de $816 mil millones que se arrastran con las empresas del rubro. De esta manera, el proyecto busca pagar la deuda del componente de distribución (VAD) para el periodo 2020-2024, que ya acumula 43 meses de atraso sin dañar el presupuesto de las familias chilenas.



En este sentido, el proyecto plantea un mecanismo de pago gradual entre 2028 y 2035 que permita distribuir y disminuir el impacto en el tiempo. En este marco y entendiendo que en 2028 el cargo por la deuda con las generadoras pasa de 22 pesos por kilowatt-hora a 9 pesos por kilowatt-hora, la iniciativa propone un cargo acotado de 5 pesos por kilowatt-hora, evitando aumentos para los usuarios y visualizar, igualmente, una disminución total de 8 pesos por kilowatt-hora que se traducirá en la cuenta de luz.



El segundo eje también toma en cuenta el recálculo de la tarifa de transmisión, la que acumula 28 meses de retraso, ya que debía publicarse en enero de 2024, generando una nueva deuda. Para evitar este impacto, el Ejecutivo propone extender el decreto tarifario vigente entre 2020 y 2023 hasta el 31 de diciembre de 2028. Con ello, desde 2029 el sistema operará con plazos claros y sin retrasos, evitando nuevas deudas que afecten el presupuesto de las familias.



Finalmente, el tercer eje del proyecto de ley buscará resguardar la seguridad y la calidad del servicio eléctrico. Este punto de la iniciativa impulsará inversión en zonas críticas y así mismo, se ampliarán las facultades para que la autoridad pueda actuar ante cualquier problema que amenace el suministro eléctrico y así evitar déficit en las zonas afectadas.