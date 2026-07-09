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PDI que se parapetó en Las Condes fue ingresado de urgencia al Hospital de Carabineros: se autoinfirió corte en el cuello

El detective había quedado bajo resguardo de Carabineros luego del incidente ocurrido la noche del martes. En esa ocasión se parapetó en una oficina de abogados, rompió un ventanal y comenzó a pedir ayuda a gritos. Además, se dispuso que otros funcionarios de la PDI no pudieran acercarse a su domicilio.

Eduardo Córdova
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PDI que se parapetó en Las Condes fue ingresado de urgencia al Hospital de Carabineros: se autoinfirió corte en el cuello

El subcomisario de la PDI que protagonizó un amplio operativo en Las Condes permanece internado en el Hospital de Carabineros tras denunciar una presunta red de corrupción al interior de la institución. Al parecer tiene una herida autoinferida en el cuello.

El funcionario fue trasladado de urgencia al recinto asistencial ubicado en Ñuñoa y, hasta ahora, no existe información oficial sobre su estado de salud, recogió Emol.

El detective había quedado bajo resguardo de Carabineros luego del incidente ocurrido la noche del martes. En esa ocasión se parapetó en una oficina de abogados, rompió un ventanal y comenzó a pedir ayuda a gritos. Además, se dispuso que otros funcionarios de la PDI no pudieran acercarse a su domicilio.

Tras ese episodio, el subcomisario, quien se identificó como “Silva”, fue llevado inicialmente a un Servicio de Atención Primaria de Urgencia tras sufrir una descompensación. Su condición médica generó preocupación al interior de la Policía de Investigaciones.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la situación habría estado motivada por la supuesta existencia de dos sumarios administrativos en su contra. Esa circunstancia lo habría llevado a acudir hasta la oficina de abogados en Las Condes.

Sin embargo, personas conocedoras de la tramitación del caso sostuvieron que no existiría un proceso administrativo en su contra. Esa versión contradice el motivo que, preliminarmente, habría originado el episodio.

Hombre motivó amplio operativo en Las Condes luego de afirmar ser subcomisario de la PDI y que su vida corría peligro
Source Texto: La Nación / Foto: Instagram (referencial)
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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