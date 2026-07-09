Francia y Marruecos se miden por un lugar en semis del Mundial: Posibles formaciones, horario y dónde ver 

Francia y Marruecos darán el vamos oficial este jueves a los cuartos de final del Mundial 2026, protagonizando en el Gillette Stadium de Foxborough el primer duelo de la ronda de los ocho mejores.

Ambos equipos buscarán convertirse en el primer semifinalista de la cita planetaria, reeditando el duelo que tuvieron hace cuatro años atrás.

Y es que el conjunto galo y el cuadro africano se enfrentaron en las semifinales de Qatar 2022. En esa ocasión, los europeos ganaron por 2-0 y avanzaron a la final del torneo.

Ahora, los dos equipos llegan en un gran momento a este encuentro. Por un lado, Francia, uno de los candidatos a obtener el título, ha ganado sus cinco partidos en el certamen. El último de ellos fue la victoria por 1-0 ante Paraguay en los octavos de final.

Asimismo, cuentan con un inspirado Kylian Mbappé, quien ha anotado siete goles en el torneo.

La posible formación del técnico Didier Deschamps será con Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé.

Marruecos, en tanto, también llega invicto con tres triunfos y dos empates. En octavos de final golearon 3-0 a Canadá, uno de los coanfitriones del Mundial.

Además, los “Leones del Atlas”, que obtuvieron el cuarto lugar en Qatar 2022, se convirtieron en la primera selección africana en alcanzar dos veces los cuartos de final del torneo.

Para este duelo, el DT Mohamed Ouahbi lamentará la baja de Ismael Saibari, una de las figuras del equipo. Su reemplazante en ataque sería Soufiane Rahimi.

De esta forma, el once inicial marroquí sería con Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Bilal El Khannouss y Soufiane Rahimi.

Horario y dónde ver Francia vs. Marruecos

El partido se disputará a partir de las 16:00 horas en el Gillette Stadium de Foxborough, y será arbitrado por el argentino Facundo Tello.

A su vez, el duelo contará con la transmisión de DSports en cable y la plataforma Paramount+ en streaming.