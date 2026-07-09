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“Es realmente impresionante”: Ibrahimovic se rinde ante Messi y explica qué lo hace diferente a Cristiano

El exfutbolista sueco y actual comentarista alabó a la “Pulga” luego de la remontada de Argentina ante Egipto. A su vez, realizó una comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo.

Leonardo Medina
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“Es realmente impresionante”: Ibrahimovic se rinde ante Messi y explica qué lo hace diferente a Cristiano

El destacado exfutbolista sueco, Zlatan Ibrahimovic, llenó de elogios a Lionel Messi, tras la remontada de Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. 

En su rol de comentarista de Fox Sports, Ibrahimovic alabó el desempeño de la “Pulga” en el triunfo 3-2 de Argentina.  

“Cuando el marcador era 0-2 ante Egipto, algo cambió en él. Tomó el mando, tomó la pelota. Estaba en una misión. No iba a soltar; no quería dejar este torneo”, sostuvo.

En la misma línea, el exjugador del Barcelona y PSG, entre otros equipos, señaló: “Recuerden que ya lo ganó todo, miren su hoja de vida. Ya ganó el Mundial, Balones de Oro, todo. Y aún quiere más, es realmente impresionante”.

Zlatan, además, realizó una llamativa comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo. Y en ese marco, explicó cuál sería la gran diferencia entre ambos. 

“Messi no espera a que el juego venga a él: va y toma el control. Ronaldo necesita que el equipo lo lleve. Messi, en cambio, lleva al equipo”, expresó. 

Finalmente, planteó que “Messi se convirtió en un animal y nadie pudo atraparlo”.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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