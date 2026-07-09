Joven de 19 años denunció violencia intrafamiliar en Puente Alto: fue hallada sin vida

Una joven de 19 años fue encontrada muerta en la vía pública de Puente Alto y la PDI investiga el caso como un presunto femicidio. Horas antes de su fallecimiento, la víctima había denunciado un episodio de violencia intrafamiliar ocurrido en el domicilio que compartía con su pareja.

La denuncia se registró durante el mediodía de este miércoles. Sin embargo, cuando Carabineros llegó al inmueble, fue la propia joven quien impidió el ingreso de los funcionarios a la vivienda donde convivía con un hombre de 30 años.

Según explicó el fiscal César Flores, el Ministerio Público inició una investigación de oficio luego de que Carabineros constatara que la mujer presentaba lesiones y golpes en su cuerpo.

“En el contexto de violencia intrafamiliar, Carabineros se presentó en este domicilio, pero a pesar de aquello esta víctima no perseveró en esta denuncia y no quiso hacer la denuncia en términos formales, sino que de oficio tuvo que la fiscalía actuar”, informó el persecutor, de acuerdo a T13

Posteriormente, agregó: “Sin embargo, no hubo mayores antecedentes que haya aportado esta víctima y lo sorpresivo fue que el tío de la víctima la encontró en horas de la tarde sin vida frente al domicilio donde convivía con esta otra persona, que es el principal sospechoso”.

Joven fue hallada sin vida frente a su domicilio

El cuerpo de la joven fue encontrado durante la tarde por transeúntes en plena vía pública. Posteriormente, un tío de la víctima realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

El Servicio Médico Legal deberá establecer la causa de muerte, ya que el cuerpo no presenta heridas atribuibles a disparos ni a armas cortopunzantes. Los peritajes serán clave para determinar cómo ocurrió el fallecimiento.

La pareja de la víctima continúa inubicable y es el principal sospechoso del caso. La Brigada de Homicidios Sur de la PDI realiza diligencias para dar con su paradero.

Respecto de la investigación, el comisario Carlos Lobos señaló: “El eventual sospechoso podría corresponder a una persona que reside en el mismo inmueble, pero como decía el fiscal anteriormente, estamos trabajando para establecer la relación que tenían; desde cuánto tiempo vivían en el propio domicilio”.

Las diligencias continúan para establecer si se trató de un femicidio o de un suicidio femicida. La determinación dependerá de los resultados de las pericias realizadas por los equipos especializados.