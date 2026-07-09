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Ciudadano venezolano fue asesinado de una puñalada en plena Alameda

El ataque ocurrió cerca de las 21:00 horas, a la altura de Padre Hurtado. Tras la agresión, la víctima fue trasladada al Hospital de la Mutual de Seguridad. Pese a los esfuerzos médicos, falleció producto de la gravedad de sus lesiones.

Eduardo Córdova
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Ciudadano venezolano fue asesinado de una puñalada en plena Alameda

La Brigada de Homicidios de la PDI investiga el asesinato de un ciudadano venezolano de 30 años. El hombre fue apuñalado durante una riña ocurrida en plena Alameda, en la comuna de Estación Central.

El ataque ocurrió cerca de las 21:00 horas, a la altura de Padre Hurtado. Tras la agresión, la víctima fue trasladada al Hospital de la Mutual de Seguridad. Pese a los esfuerzos médicos, falleció producto de la gravedad de sus lesiones.

La comisaria Margarita Parra, de la BH Centro Norte, entregó los primeros antecedentes del caso.

“Se habría producido una riña entre dos personas de sexo masculino, resultando lesionado de gravedad por un arma cortante en el muslo derecho uno de estos sujetos”, explicó, de acuerdo a Radio Cooperativa.

Source Texto: La Nación / Foto: Radio Biobío
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