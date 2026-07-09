Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA, responde tras las críticas por el Egipto vs. Argentina

Pierluigi Collina, director de Arbitraje y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, alzó la voz tras las críticas que generó el duelo entre Egipto y Argentina por los octavos de final del Mundial 2026.

El partido causó polémica, con duras acusaciones por parte del cuadro africano, el cual terminó cayendo por 3-2, después de ir ganando por 2-0. Incluso, en el equipo llegaron a asegurar que el torneo está “amañado” para favorecer a la Albiceleste.

Bajo ese contexto, y en una entrevista publicada por la FIFA, Collinia se pronunció este jueves y defendió el arbitraje del francés François Letexier

“Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA. Él siempre ha demostrado su total apoyo, confiando en que trabajemos con completa independencia”, manifestó el mítico exárbitro italiano.

Asimismo, comentó que “los árbitros toman decisiones honestas y, al igual que los jugadores y entrenadores, siempre se esfuerzan al máximo”.

“Creemos que una falta es una falta. Independientemente de si la falta parece obvia. Si el árbitro no la vio en el terreno de juego, el VAR puede intervenir”, señaló, haciendo alusión a la polémica por el tanto anulado a Egipto.

También, explicó que luego de cada gol, el VAR observa la secuencia previa, lo que puede derivar en que recomiende una revisión.

“No existe un límite definido en cuanto a la distancia a la portería, ni al tiempo transcurrido entre el incidente y el gol”, sostuvo.

Además, desestimó un supuesto penal de Julián Alvarez sobre Mohamed Salah, antes del tercer gol de los trasandinos.

“Pisar el pie de un oponente es falta, mientras que un defensor que toca primero el balón y luego realiza un contacto normal con el balón no comete falta (…). El árbitro y el VAR consideraron que fue un contacto normal”, planteó.

Por su parte, subrayó que “en general, estamos satisfechos. Sin embargo, con tantos partidos disputados en un periodo relativamente corto, es normal que algunas cosas no salgan como se esperaba. Cuando eso sucede, están dispuestos a trabajar aún más duro para estar completamente preparados para el próximo partido”.

“El debate constructivo sobre las decisiones siempre formará parte del fútbol, pero las acusaciones infundadas no tienen cabida”, enfatizó.

A la vez, indicó que “nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros de la Copa Mundial de la FIFA. Cuando esto ocurre, puede provocar reacciones que deriven en amenazas contra ellos y sus familias. Esto no es correcto”.