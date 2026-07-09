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PC busca aunar a las fuerzas de oposición para rechazar la Megarreforma

La colectividad, encabezada por Lautaro Carmona, emitió una declaración que señala que “ante el plazo impuesto de votar en el Senado, hasta total despacho, la Megarreforma el día miércoles 15 de julio, como parlamentarios del PC ratificamos nuestra evaluación crítica sobre este proyecto de ley. Y manifestamos la necesidad de hacer uso de todas las herramientas y mecanismos que nos entrega la actual legislación nacional para evitar que estas normas abusivas se conviertan en ley”.

Patricia Schüller Gamboa
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PC busca aunar a las fuerzas de oposición para rechazar la Megarreforma

El Partido Comunista (PC) emitió este jueves una declaración en la que busca aunar a las fuerzas de oposición para rechazar la Megarreforma.

La tienda apunta a acudir al Tribunal Constitucional (TC) para una eventual impugnación.

Según consignó Radio Cooperativa, en la declaración, la colectividad, encabezada por Lautaro Carmona, indica que “nos hemos reunido para afinar nuestro trabajo conjunto, en el parlamento en el marco de la tramitación de la Megarreforma, y con miras a aportar a la articulación de la unidad de las fuerzas de oposición presentes en el Congreso“.

Añaden que “ante el plazo impuesto de votar en el Senado, hasta total despacho, la Megarreforma el día miércoles 15 de julio, como parlamentarios del PC ratificamos nuestra evaluación crítica sobre este proyecto de ley. Y manifestamos la necesidad de hacer uso de todas las herramientas y mecanismos que nos entrega la actual legislación nacional para evitar que estas normas abusivas se conviertan en ley“, enfatiza.

El partido aseguró que comparte un “diagnóstico común” con las demás fuerzas de oposición: “Este proyecto es malo para Chile y las familias. No garantiza que se creen más empleos, pone en riesgo el financiamiento de políticas sociales como la PGU, quita recursos a los municipios”.

El PC afirmó estar convencido de que “el camino de la unidad es el camino correcto y único posible para proteger los bolsillos de las familias trabajadoras de nuestro país”, por lo que valoró “la reunión que se sostendrá mañana entre los partidos de oposición para resguardar los intereses de Chile y de sus familias”.

“Estamos cada día más convencidos que, por el bien de la Patria, no podemos descartar ninguna acción que nos permita proteger los intereses de los chilenos y las chilenas, entre ellos la presentación de un requerimiento al TC “, concluyó.

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Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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