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Irán denunció que misiles de EEUU impactaron cerca de la central nuclear de Bushehr

La gobernación local informó: “Esta tarde se han producido ataques contra varios lugares de la provincia de Bushehr, entre ellos el perímetro de la central nuclear, la base militar de Choghadak y un puerto pesquero en el sur de la provincia”.

Eduardo Córdova
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Irán denunció que misiles de EEUU impactaron cerca de la central nuclear de Bushehr

El gobierno de Irán denunció que proyectiles estadounidenses impactaron en las cercanías de la central nuclear de Bushehr, aunque aseguró que no se registraron daños ni víctimas producto del ataque.

La gobernación local informó: “Esta tarde se han producido ataques contra varios lugares de la provincia de Bushehr, entre ellos el perímetro de la central nuclear, la base militar de Choghadak y un puerto pesquero en el sur de la provincia”, recogió Radio Cooperativa.

Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, la zona de la central nuclear de Bushehr ha sido alcanzada en varias ocasiones por bombardeos. En la gestión de esas instalaciones participa la agencia atómica rusa Rosatom, que incluso evacuó a parte de su personal en abril.

Tras el acuerdo marco de paz alcanzado a fines de junio, Estados Unidos retomó los ataques contra Irán hace dos días. Washington sostiene que busca imponer “costos significativos” a la república islámica por supuestas violaciones del alto el fuego.

Según la acusación estadounidense, Irán habría atacado tres buques mercantes que navegaban por el estrecho de Ormuz, lo que motivó la reanudación de las operaciones militares.

En las últimas horas, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó el bombardeo de cerca de 90 objetivos militares iraníes, entre ellos sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles y drones, capacidades navales e infraestructura logística.

De acuerdo con la información disponible, los ataques han dejado al menos 14 muertos y 78 heridos en los últimos dos días.

Source Texto: La Nación / Foto: Centcom
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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