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“El hilo se corta siempre por lo más delgado”: Alonso Quintero revela que lo echaron por su romance con Sigrid Alegría

El actor inició la relación mientras ambos grababan la teleserie “Mamá Mechona”. En ese entonces, la pareja tenía 19 años de diferencia, lo que provocó numerosos cuestionamientos.

Eduardo Córdova
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“El hilo se corta siempre por lo más delgado”: Alonso Quintero revela que lo echaron por su romance con Sigrid Alegría

Alonso Quintero reveló que perdió su trabajo en Canal 13 tras su relación con Sigrid Alegría, romance que en 2013 generó una amplia repercusión por la diferencia de edad entre ambos.

El actor inició la relación mientras ambos grababan la teleserie “Mamá Mechona”. En ese entonces, la pareja tenía 19 años de diferencia, lo que provocó numerosos cuestionamientos.

Pese a las críticas, la relación se extendió por cerca de dos años. Sin embargo, según reconoció Quintero, también tuvo consecuencias en su carrera.

“Me pareció súper incómodo quedarme sin pega”

En el más reciente capítulo del podcast “Sin Editar”, conducido por Pamela Díaz, Alonso Quintero aseguró que fue desvinculado del canal debido a la polémica.

“Me quedé sin pega por el tema de la relación con la Sigrid. El hilo se corta siempre por lo más delgado y había que sacar a alguien porque la cuestión estaba muy polémica y fue como ‘chao'”, recordó el actor.

Después explicó que esa versión le fue confirmada por ejecutivos de la estación. “Sé que fue así porque me lo dijeron, la gente de arriba del canal”, afirmó.

Además, reveló cuál fue la explicación que recibió en ese momento. “Esto está siendo muy polémico, a la directiva del canal no le está gustando, hay que tratar de bajar esto, hay que sacar a alguno de los dos”, le habrían señalado.

Finalmente, Quintero calificó la situación como injusta. “Injusto, fome, porque me pareció súper incómodo quedarme sin pega por algo que tiene que ver con tu vida privada, que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo”, expresó.

El actor cerró asegurando que su desempeño laboral nunca fue cuestionado. “La pega estaba bien hecha, estaba bien evaluado el trabajo, no tenía ninguna relación”, concluyó.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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