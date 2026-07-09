“Le pega un combo en la cara”: Paula Pavic contó desconocido episodio protagonizado por el “Chino” Ríos

Paula Pavic sorprendió al revelar un tenso episodio que protagonizó junto a Marcelo “Chino” Ríos, mientras participaba en el reality “Vecinos al límite”. Su relato dejó impactados a los demás participantes y a los televidentes.

Durante una conversación con Nabila sobre su cercanía con Camilo Huerta, la emprendedora recordó cómo comenzó la relación con una de sus exparejas y la reacción que tuvo el extenista al conocerlo.

“Era súper amigo mío, pasamos ene tiempo siendo amigos, muy parecido a este caso. Era súper cariñoso y todo, y recién como seis meses después me dio un beso”, contó sobre el inicio de ese romance.

Luego explicó que la relación no prosperó por diferencias en sus proyectos de vida. “Él tenía 34 ó 36 y su objetivo de vida era casarse y tener hijos, así que qué pena que éramos incompatibles. Y pasaba metido en mi casa, mis hijos lo conocían y todo, pero Marcelo lo odiaba”, agregó.

Más adelante, Pavic recordó un episodio ocurrido hace unos seis meses. Afirmó que Ríos llegó inesperadamente a un asado que compartía con su grupo cristiano.

Según su relato, decidieron invitarlo a quedarse. Sin embargo, aseguró que el extenista comenzó a beber y a comportarse de forma agresiva con los asistentes.

El incidente que terminó con un golpe

“Nos vio que estábamos ahí, no se quería ir, así que lo invitamos. Y se puso a tomar y empezó a ser súper pesado con todos, así mal, atroz. Cachó que yo tenía algo con él, así que le tiraba tallas pesadas, y el otro no enganchaba, lo dejaba hablando solo. Así que Marcelo se picó y empezó a tratar mal a todos, y en un minuto le dije que se fuera porque estaba dando jugo, lo estábamos pasando mal por él”, relató.

Después contó que creyó que Ríos ya se había retirado del lugar. En ese momento le dio un beso en la cara a su amigo, pero luego descubrió que el extenista seguía observando la escena desde una terraza.

Fue entonces cuando, según Pavic, ocurrió el momento de mayor tensión. “De repente Marcelo viene por atrás y me empieza a lengüetear la oreja, como marcando terreno. Este otro se para, le dice que pare, y Marcelo va y le pega un combo en la cara. Y mi amigo, en vez de pegarle de vuelta, lo agarra, le hace una llave y lo deja en el suelo. Y ahí quedó. Fue tan chistoso, no lo podía creer, en mi vida me habría imaginado verlo en esa posición”, afirmó.

Finalmente, la influencer aseguró que al día siguiente su amigo le envió una fotografía de su vehículo con daños. “Estaba todo rayado”, remató.