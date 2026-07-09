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Sufre Inglaterra: Jarell Quansah fue sancionado con dos partidos por su expulsión ante México

El defensa inglés quedó descartado para el duelo ante Noruega en cuartos de final, y tampoco estaría presente en una eventual semifinal, debido a la tarjeta roja que recibió en el partido con el cuadro azteca.

Leonardo Medina
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Sufre Inglaterra: Jarell Quansah fue sancionado con dos partidos por su expulsión ante México

Un duro golpe recibió este jueves la selección de Inglaterra, tras confirmarse el castigo al defensa Jarell Quansah, luego de haber sido expulsado en el duelo ante México por los octavos de final del Mundial 2026. 

A diferencia del “perdonazo” que se aplicó con el estadounidense Folarin Balogun, Quansah fue sancionado con dos partidos de suspensión.

El jugador del Bayer Leverkusen recibió tarjeta roja por una dura entrada sobre Jesús Gallardo al minuto 54’, acción que fue revisada por el VAR.

Según informó el medio The Independent, Inglaterra consideró apelar a la decisión. Sin embargo, la FIFA finalmente estableció que el zaguero infringió el Artículo 14 del código de conducta. 

Lo anterior contempla dos partidos de suspensión por juego brusco grave.

De esta manera, Quansah no estará presente en el encuentro con Noruega por los cuartos de final, programado para este sábado a las 17:00 horas. Además, tampoco podría disputar un eventual partido en semifinales, frente al ganador de Argentina o Suiza

En caso de que los “Tres Leones” derroten a Noruega, Quansah podría reaparecer solamente en una hipotética final o en el duelo por el tercer lugar.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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