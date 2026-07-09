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Tras reunión de la oposición, presidenta del PS confirma que irán al TC por Megarreforma

Paulina Vodanovic sostuvo que “estuvimos con los expertos, abogados y abogadas presentes, para escuchar su posición respecto a la eventual presentación al Tribunal Constitucional acerca del proyecto de Megarreforma o la mal llamada ley de Reconstrucción”.

Patricia Schüller Gamboa
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Tras reunión de la oposición, presidenta del PS confirma que irán al TC por Megarreforma

La presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, confirmó que los partidos de oposición recurrirán ante el Tribunal Constitucional (TC). Esto por temas tributarios y medioambientales en el marco de la Megarreforma.

Tras la reunión con presidentes de partidos, jefes de bancada y abogados constitucionalistas, Vodanovic agradeció “la concurrencia de todos los presentes, pero también el espíritu fraterno en que se desarrolló la reunión”.

Destacó que el llamado es “nuevamente a seguir trabajando en forma unitaria, Reconociendo la diversidad de nuestros partidos, pero también la urgente necesidad de la coordinación permanente”.

La timonel del PS detalló que “estuvimos con los expertos, abogados y abogadas presentes, para escuchar su posición respecto a la eventual presentación al Tribunal Constitucional acerca del proyecto de Megarreforma o la mal llamada ley de Reconstrucción”.

“Hemos ratificado la necesidad de trabajar unitariamente”

En cuanto a lo ocurrido con el PPD, afirmó que “hemos ratificado la necesidad de trabajar unitariamente” y manifestó que “si estamos todos trabajando juntos, estamos haciendo una presentación en conjunto. Y hemos reafirmado la necesidad de actuar unitariamente, es porque hemos conversado y tomado ese acuerdo”.

Respecto a su decisión de no asistir a la reunión convocada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), la parlamentaria relató que “en el curso de la mañana se le solicitó a la presidenta del Senado que esa reunión a la que había convocado solo al PS. Nos enteramos ahí cuando lo hizo presente el comité unido. Le pedimos que la ampliara al otro comité. No recibimos respuesta, de manera tal que el jefe de bancada, Juan Luis Castro, le informó que no asistiríamos a esa reunión”.

“Artículos de este proyecto, tributarios y medioambientales, deben ser revisados” por el TC

A través de una declaración pública entregada después de la reunión, el Partido Socialista, Partido Comunista, PPD, Partido Liberal, Frente Amplio y Democracia Cristiana reiteraron “la decisión adoptada el lunes pasado de recurrir al Tribunal Constitucional en relación al proyecto de Reconstrucción nacional o Megareforma tributaria”.

“Nos asiste la convicción después de haber escuchado la opinión experta de los abogados presentes hoy en la reunión, que artículos de este proyecto, tributarios y medioambientales, deben ser revisados por dicho organismo”, indicó.

El escrito precisó que “tanto diputados como senadores presentarán requerimientos, al término de la tramitación en el Senado. La coordinación jurídica queda a cargo del abogado constitucionalista Tomás Jordán”.

“Seguiremos trabajando en forma unitaria, responsablemente, tal como lo hicimos con las propuestas presentadas al gobierno para mejorar el proyecto de reconstrucción, con espíritu democrático, valorando el dialogo y respetando la diversidad de nuestros partidos”, concluyó.

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Source Texto: Aton/Foto: Aton
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