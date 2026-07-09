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Senadora paraguaya que insultó a Mbappé denunció el hackeo de su cuenta de Instagram

La legisladora Celeste Amarilla advirtió de la situación durante esta jornada, y comentó que “no soy responsable de nada de lo que se publique desde ahí a partir de hoy”.

Leonardo Medina
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Senadora paraguaya que insultó a Mbappé denunció el hackeo de su cuenta de Instagram

Celeste Amarilla, senadora paraguaya que causó polémica por sus insultos a la estrella de la selección francesa, Kylian Mbappé, denunció este jueves el hackeo de su cuenta oficial de Instagram.

La legisladora advirtió de la situación a través de su cuenta de X, detallando que todo habría ocurrido durante esta mañana. 

“Comunico que fue hackeada mi cuenta de Instagram, posiblemente desde esta mañana, así que no soy responsable de nada de lo que se publique desde ahí a partir de hoy”, expresó.

A la vez, señaló que “estoy dando los pasos necesarios para mi protección y la de mis seguidores. Por favor, disculpen las molestias que pueda ocasionarles”.

El incidente se produjo un día después de que Amarilla nuevamente arremetiera contra el futbolista, a quien criticó por primera vez tras la derrota de Paraguay ante Francia en el Mundial 2026.

Ahora, y en medio de una sesión del Congreso este miércoles, la senadora dijo: “Este hijo de p… le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés, eso no (lo) hubiera hecho un francés nunca”.

Con esa frase hizo referencia a un gesto de Mbappé, al presuntamente negar el saludo al portero paraguayo, Orlando Gill, después del partido.

Fiscalía de París abrió investigación contra senadora paraguaya por insultos a Mbappé
Source Texto: La Nación/Foto: X
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