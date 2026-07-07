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Fiscalía de París abrió investigación contra senadora paraguaya por insultos a Mbappé

La causa, que apunta a la senadora Celeste Amarilla, fue abierta por “insultos públicos, agravados por el hecho de que se profirieron por razón de origen, etnia, nacionalidad, raza o religión, real o supuesta”.

Leonardo Medina
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Fiscalía de París abrió investigación contra senadora paraguaya por insultos a Mbappé

La Fiscalía de París abrió una investigación por insultos públicos e incitación al odio o la violencia contra la senadora paraguaya, Celeste Amarilla. 

Todo esto, a raíz de los mensajes racistas vertidos en redes sociales por la legisladora contra Kylian Mbappé. Dicha situación ocurrió tras el partido de octavos de final del Mundial entre ambas selecciones.

Fuentes de la Fiscalía de París indicaron en declaraciones concedidas a Europa Press que la investigación fue abierta debido a una demanda presentada por la Federación Francesa de Fútbol.

Al respecto, resaltaron que la pesquisa fue abierta “de inmediato”, por “insultos públicos, agravados por el hecho de que se profirieron por razón de origen, etnia, nacionalidad, raza o religión, real o supuesta”. 

A esto se suma una presunta “incitación pública al odio o a la violencia”. Asimimo, estaría agravada por el hecho de que se profiera por razón del origen, etnia, nacionalidad, raza o religión, real o supuesta”.

“La oficina central para la lucha contra el odio online ha establecido un sistema de vigilancia para detectar comentarios racistas que puedan publicarse en línea durante la Copa del Mundo”, explicaron. 

Esto tiene como fin “poder iniciar investigaciones lo antes posible si fuera necesario”.

En este sentido, explicaron que esos delitos conllevarían una pena de hasta un año de cárcel y una multa de 45.000 euros. 

Consignar que la apertura de la investigación fue confirmada horas después de que el gobierno de Paraguay condenara públicamente las palabras de Amarilla. 

“No representa al país”: Paraguay toma distancia de senadora que atacó con frases racistas a Mbappé
Source Texto: La Nación/Europa Press/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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