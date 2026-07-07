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Marine Le Pen es condenada a quince meses de inhabilitación

El Tribunal de Apelación de París rebajó la sanción impuesta en primera instancia. Con ello, el período de inhabilitación quedará cubierto antes de los próximos comicios presidenciales.

Eduardo Córdova
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Marine Le Pen es condenada a quince meses de inhabilitación

Marine Le Pen fue condenada a 15 meses de inhabilitación política por la Justicia francesa, en el marco del caso por malversación de fondos del Parlamento Europeo. Pese a la sentencia, la líder de Agrupación Nacional podrá competir en las elecciones presidenciales de 2027.

El Tribunal de Apelación de París rebajó la sanción impuesta en primera instancia. Con ello, el período de inhabilitación quedará cubierto antes de los próximos comicios presidenciales, de acuerdo a DW.

Además, Le Pen fue condenada a tres años de prisión. Dos de ellos quedaron en suspenso y el restante deberá cumplirlo con un brazalete electrónico, según resolvió la corte.

La investigación está relacionada con el desvío de fondos destinados a asistentes parlamentarios europeos. De acuerdo con la Justicia, esos recursos fueron utilizados para financiar actividades del partido entre 2004 y 2016.

Podrá competir en las elecciones de 2027

Con este fallo, Marine Le Pen mantiene la posibilidad de presentarse como candidata presidencial en 2027. Ese escenario parecía descartado tras la condena dictada en primera instancia.

Sin embargo, la dirigente había señalado previamente que no deseaba hacer campaña usando un brazalete electrónico. Por ello, aún debe definir si finalmente participará en la carrera presidencial.

La resolución judicial marca un giro relevante para la política francesa. Le Pen figura entre las principales aspirantes al Elíseo y su decisión podría influir en el escenario electoral de 2027.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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