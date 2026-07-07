Senador Macaya por coalición con republicanos: “No tiene ningún sentido esta discusión hoy”

El senador Javier Macaya (UDI) afirmó que “no tiene ni un sentido” en este momento plantearse una coalición con el Partido Republicano y aseguró que “Chile Vamos esta más vivo que nunca”.



En entrevista con CNN, el parlamentario fue consultado sobre la idea de una coalición, a lo cual respondió que “no tiene ningún sentido esta discusión hoy”. Ya que con algunos sectores “no somos iguales en la conversación, en la negociación política, en la agresividad”.



Sin embargo, planteó que sería un éxito del Gobierno “la posibilidad de construir esa coalición al 2028. Para que este Gobierno le vaya bien, necesitamos que el 2028 el Presidente Kast llegue con un 40 o 45% de popularidad. Para que recién ahí discutamos si nos conviene ir a todos juntos” en un pacto parlamentario.



En cuanto a las críticas del presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, dijo que “no voy a entrar en una guerrilla de declaraciones. Es parte de un estilo que, por lo menos, yo no he cultivado en política y, bueno, ha sido exitoso en redes sociales”.



“Él busca popularidad, busca el like, pero está en su derecho de hacerlo. Disputó la Presidencia de esa manera, pero no le fue tan bien. Hoy la amenaza no viene por ahí, viene por Parisi”, añadió Macaya.



Además, aseguró que “Chile Vamos está más vivo que nunca, creo que tenemos una subsistencia”, aunque admitió que el bloque podría cambiar de nombre en caso de ampliarse.