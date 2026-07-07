Castro abordó críticas por anunciar anticipadamente que el Socialismo Democrático planea acudir al TC por Megarreforma

El senador Juan Luis Castro (PS) abordó este martes las críticas dentro de la oposición porque anunció anticipadamente que el Socialismo Democrático planea recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por la Megarreforma. Específicamente por la cláusula de invariabilidad tributaria por 25 años.

En conversación con Radio Cooperativa, descartó que la decisión haya generado un quiebre con la presidenta de su partido, Paulina Vodanovic.

Castro sostuvo que “fue con ella la conversación, así como con todos los senadores del PS y PPD, así que no hay emboscada con nadie“, indicó en Cooperativa.

El parlamentario insistió en que el recurso no fue una sorpresa para nadie, remarcando que “esto es más viejo que el hilo negro: viene hace como un mes esta discusión con los distintos actores de la oposición. Y también del mismo PS, y (ha sido) comunicado al Gobierno”.

Polémica se centra en la forma

Según dijo, la polémica se centra en la forma y no en el “contenido de algo que no es escandaloso, que se hace cotidianamente”. Puesto que el acuerdo original del bloque contemplaba anunciar el requerimiento este jueves, pero él lo dio a conocer tres días antes.

Sobre el respaldo de 13 parlamentarios que necesitan para recurrir al TC, sostuvo que “no veo problema en (conseguir) las firmas, porque en el comité del Socialismo Democrático somos 12. Faltaría una más y esa con seguridad va a estar en el otro comité que reúne a otros partidos políticos de oposición”.

Requerimiento se presentará una vez que la Megarreforma sea despachada por el Congreso

El parlamentario precisó que el requerimiento se presentará una vez que la Megarreforma sea despachada por el Congreso. Esto porque “ahí es la oportunidad jurídica, según nos indican los expertos, de hacer esta presentación”.

“La oposición está buscando su tono”

Requerido por versiones de la prensa que señalan que el almuerzo del comité de senadores de oposición terminó en un ambiente tenso en la víspera, Castro le bajó el perfil.

“Hay tanta especulación (…) dicen que hubo incidentes, altercados… Está bien que se digan cosas. Pero aquí lo principal son las decisiones que se adoptan en política, no la ‘chimuchina’“, destacó, consignó el medio citado.

Admitió que a cuatro meses del comienzo del Gobierno de Kast, “la oposición está buscando su tono, su manera de poder desplegarse en un tiempo distinto (…) No es un proceso de un día para otro, se va fraguando en el tiempo. Lo mismo le pasó a la derecha cuando perdieron en la elección (presidencial) del 2021″.

“No es que sea algo automático, que todos se reordenen y son un regimiento y están todos coordinados. Mire todas las trifulcas en la derecha, pues (…) Se tiene que ir armando no solo un relato, sino que además un contenido de proyecto, que es el que nosotros buscamos que sintonice con el momento que tiene el país”, sostuvo Castro.