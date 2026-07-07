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Revelan que Raimundo Cerda terminó definitivamente con Faloon Larraguibel por inesperado giro

Según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez. La información apunta a que la decisión fue tomada al interior del reality “¿Volverías con tu Ex? 2”.

Eduardo Córdova
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Revelan que Raimundo Cerda terminó definitivamente con Faloon Larraguibel por inesperado giro

Raimundo Cerda habría puesto fin definitivamente a su relación con Faloon Larraguibel, según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez. La información apunta a que la decisión fue tomada al interior del reality “¿Volverías con tu Ex? 2”.

De acuerdo con la comunicadora, el ex chico reality habría decidido terminar el romance tras una serie de conflictos con la exchica Yingo.

“Lo último que contaron es que Rai decidió poner término definitivamente a la relación con Faloon”, adelantó Cecilia Gutiérrez en su podcast.

La periodista agregó que la decisión fue tomada por Raimundo Cerda debido al desgaste que provocaron las constantes discusiones dentro del encierro.

“Se cansó de los malos tratos y de las peleas y decidió terminar la relación dentro del reality”, sostuvo.

Cecilia Gutiérrez entrega detalles del quiebre

La panelista también comentó que la convivencia en un reality habría intensificado los problemas de la pareja, haciendo más difícil mantener la relación.

“Es muy distinto unas dinámicas medias tóxicas en la intimidad que exponerlo en un reality, se exacerba todo al doble”, explicó.

Finalmente, Cecilia Gutiérrez aseguró que Faloon Larraguibel habría ingresado al programa motivada principalmente por razones económicas y no por retomar su romance con Raimundo Cerda.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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