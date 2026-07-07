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De la Espriella ordena detener transición con el “gobierno corrupto” de Petro

El presidente electo de Colombia dijo en redes sociales que “acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo. Un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”.

Patricia Schüller Gamboa
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De la Espriella ordena detener transición con el “gobierno corrupto” de Petro

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, instruyó este martes a su vicepresidente José Manuel Restrepo que suspenda de “manera inmediata” el proceso de transición con el “gobierno corrupto” de Gustavo Petro.

“Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo. Un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”, anunció De la Espriella en redes sociales.

“Mi deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos. Nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”, indicó el presidente electo.

De la Espriella anunció que a lo largo de este martes irá dando más información a través de sus redes sociales “para explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión” y las medidas que adoptará de inmediato.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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