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Roberto Cox se refirió al interés de Luli por él: “Es muy simpática, muy agradable…”

La modelo aseguró que el periodista encaja con el tipo de hombre que le gusta, destacando tanto su forma de trabajar como su personalidad.

Eduardo Córdova
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Roberto Cox se refirió al interés de Luli por él: “Es muy simpática, muy agradable…”

Roberto Cox reaccionó a las declaraciones de Nicole “Luli” Moreno, quien confesó recientemente que lo encuentra atractivo durante su participación en el programa “¿Volverías con tu Ex? 2”.

La modelo aseguró que el periodista encaja con el tipo de hombre que le gusta, destacando tanto su forma de trabajar como su personalidad.

“Lo voy a desperfilar (…) Encuentro muy interesante e inteligente y me gusta su manera de trabajar en televisión y todo. Roberto Cox. Por ahí va mi target”, afirmó Luli, recogió La Hora.

Consultado por estas palabras, Roberto Cox respondió con humor y agradeció el comentario de la modelo.

“Me halaga, por supuesto. La Luli es muy simpática, muy agradable”, señaló el periodista.

Además, aseguró que mantiene una buena impresión de Nicole Moreno, aunque dejó en claro que ambos no tienen una relación cercana.

“Nos conocemos muy poco. La he visto un par de veces, pero me cae muy bien”, comentó.

Por último, Roberto Cox evitó profundizar sobre una eventual posibilidad de iniciar una relación con la modelo, limitándose a valorar el elogio que recibió públicamente.

“Muy interesante e inteligente”: Luli revela cuál es el conocido periodista de CHV que llama su atención
Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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