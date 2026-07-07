Remontada para la historia: Argentina lo dio vuelta en la agonía ante Egipto y se metió en cuartos del Mundial

Argentina, con sufrimiento, mantiene la ilusión del bicampeonato en el Mundial 2026. En un partido increíble, la Albiceleste remontó un 2-0 en contra ante Egipto y se impuso de manera agónica por 3-2 en el Mercedes-Benz Stadium, avanzando a los cuartos de final.

La sorpresa se instaló en Atlanta a los 15’ minutos, cuando Ibrahim Yasser abrió el marcador para el cuadro africano. El defensa cabeceó un centro enviado desde la derecha por Marawan Attia, dejando sin reacción al portero Emiliano “Dibu” Martínez.

Apenas unos minutos después, la Albiceleste tuvo la opción de igualar las acciones, debido a un penal cobrado por el árbitro François Letexier, tras una falta sobre Nicolás Tagliafico.

El encargado de ejecutar la pena máxima fue Lionel Messi. Sin embargo, el arquero Mostafa Shobeir adivinó el lado y atajó el lanzamiento. Antes, el jugador del Inter Miami ya había fallado desde los 12 pasos, en el partido ante Austria por la fase de grupos.

Luego de este duro golpe, el combinado trasandino no bajó la intensidad y siguió buscando la igualdad.

No obstante, el guardameta Shobeir estuvo brillante para contener un cabezazo de Mac Allister (28’) y un peligroso tiro de Julián Álvarez (39’). A la vez, los dirigidos por Lionel Scaloni desperdiciaron ocasiones claras.

Argentina siguió buscando el arco contrario, mientras que los egipcios apostaban por la velocidad en el contragolpe. Con esa fórmula lograron anotar el segundo tanto a los 58, mediante Mostafa Zico, pero todo fue invalidado en el VAR por una falta a Lisandro Martínez en el inicio de la jugada.

De igual forma, el gol anulado fue un claro aviso por parte de Egipto, que minutos después consiguió anotar el segundo.

En otra contra letal, y después de una de arremetida de Mohamed Salah, Haissem Hassan llegó a línea de fondo por la derecha, centró atrás y Zico concretó el 2-0 (67’).

A los argentinos se les acababa el tiempo, y necesitaban con urgencia descontar para mantenerse con vida en la recta final. Y justamente en los últimos minutos, la Albiceleste sacó a relucir toda su jerarquia para dar vuelta el partido.

Primero, a los 79’, Messi envió un centro al área y Cristian “Cuti” Romero anotó de cabeza, encendiendo la ilusión del vigente campeón.

Luego, como en tantas ocasiones, Messi se vistió de héroe a los 83’ para empatar todo y desatar una verdadera locura en las tribunas.

Y por último, en un contragolpe trasandino, hubo un centro desde la derecha de Lautaro Martínez y Enzo Fernández apareció en el área para cabecear, marcando el 3-2 en la agonía (90+3’).

En la próxima ronda, Argentina se medirá con el ganador del cruce entre Colombia y Suiza. El duelo se jugará a continuación desde las 16:00 horas en Vancouver, Canadá.

Los goles:

EGIPTO PEGÓ PRIMERO



A los 14 minutos del primer tiempo, Yasser Ibrahim marcó el 1 a 0 para el seleccionado egipcio ante Argentina en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/iZJdCpbmXF — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

ZIKO PUSO EL SEGUNDO



A los 22 minutos del segundo tiempo, Mostafa Ziko puso el 2 a 0 para Egipto ante Argentina por los octavos de final de la Copa mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/HOypUSfOT1 — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

DESCONTÓ CUTI ROMERO



A los 34 minutos del segundo tiempo, el central del Tottenham puso el descuento para Argentina ante Egipto por los octavos de final de la Copa mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/4Q7VCFa4rf — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

¡¡¡GOOOOOOOOOOLLLL DE AAAAAARGEEEEENTINAAAAA!!!



MESSI LE ROMPIÓ EL ARCO A OUFA Y PUSO EL 2-2. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/gK4Ycq8Zq6 — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026